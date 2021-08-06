Что делать, если ужалила медуза: первая помощь

Ожог от медузы не нужно промывать пресной водой, тем более тереть и мочиться на кожу, как советует народные методы. Как правильно оказать помощь – в материале

Если ужалила медуза, то промойте ожог морской водой и уйдите домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучший способ избежать ожога медузы – это вообще ее не трогать, не брать в руки и объяснить детям, чем опасны медузы. Но иногда раздражение или ожог на коже может появиться при контакте с ее личинками. Какие медузы наиболее опасны, что делать, если медуза ужалила и как оказать помощь правильно – рассказал врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресс-служба

Действительно ли медузы так опасны?

В морях Украины водятся в основном аурелии, которых видел каждый, кто отдыхал на море. Их яд хоть и не смертелен, но ожог от медузы этого вида может быть довольно сильным, особенно для детей. Медузы-корнероты реже встречаются на пляжах, но их яд приводит к тяжелым отравлениям.

Любители заграничных морских курортов и пляжей могут столкнуться с медузами, яд которых вызывает сильнейшую аллергическую реакцию и болевой шок. Даже в самой прозрачной воде не удается избежать ожога медузы. Опасность также могут представлять личинки актинии или наперсточной медузы.

Читайте также: Медузы вернулись. Свежие фото с курортной Кирилловки

После контакта с ними появляется "сыпь купальщика": это аллергическая реакция, которая проявляется в местах соприкосновения с кожей плавок или купальника. По причине насыщенности воды стрекательными клетками медуз, такие реакции могут наступит и без непосредственного контакта с телом медузы

Также опасен яд медуз, которых вынесло на берег, поэтому не трогайте их, не разрешайте играть детям. И, тем более, не кидайтесь медузами, не натирайте ими кожу – увы, но и такое до сих пор можно увидеть на пляжах.

А как понять, что это именно ожог от медузы?

Обычно при контакте с медузой, особенно ядовитой, человек почти моментально чувствует жжение, боль, появляется покраснение, разнообразная сыпь, в том числе везикулы (пузырьки). Они могут сливаться между собой, лопаться. Кроме этого могут появится кровоизлияния в кожу, чуть позже шелушение.

Если произошел контакт с личинками медузы и появилась "сыпь купальщика", то изначально боли и жжения на коже может не быть. Но покраснение вы в любом случае заметите. При контакте с особо ядовитыми медузами, такими как португальский кораблик или морская оса (кубомедуза) может возникать мышечная боль, тошнота, рвота, потливость, изменение пульса, боли в грудной клетке, одышка вплоть до потери сознания.

Можно получить ожог и от медузы, которую выбросило на пляж / Фото: unsplash.com

Такое состояние требует немедленной госпитализации! Также в случае развития быстрой аллергической реакции после ожога медузы, отека, затруднения дыхания срочно вызывайте "скорую", чтобы не допустить отека Квинке или анафилактического шока.

Обязательно обратитесь за медицинской помощью, если медуза ужалила малыша в возрасте до 3-х лет, или поражена область глаз, лица, слизистых оболочек (не важно, у ребенка или у взрослого).

Как же правильно оказать помощь при ожоге от медузы

В первую очередь осмотрите пораженное место. На коже могут остаться щупальца или части тела медузы, их нужно аккуратно и правильно убрать. Можно это сделать пинцетом, руками (но только в перчатках), пластиковой банковской картой, плотной тканью или смыть водой.

Только НЕ пресной, поскольку она активирует стрекательные клетки медузы, что способствует более быстрому всасыванию новой порции яда на еще не пораженные участки кожи.

Промывание морской водой подходит, если медуза ужалила вас в НЕ тропических водах. В тропиках, после ожога медузы, пораженное место сначала рекомендуется промыть уксусом или лимонным соком (но не после укуса португальского кораблика), и лишь потом – морской водой.

Читайте также: Аллергия на солнце? Вот 7 правил, чтобы загорать без проблем

Обратитесь к спасателям – у них под рукой может быть уксус, также отправляясь на пляж, заранее запаситесь уксусными салфетками. Чего нельзя делать – так это обрабатывать ожог от медузы спиртом, алкоголем, мазать маслом или любыми мазями, или кремами. А тем более мочиться на пораженное место!

Средства на основе декспантенола в данном случае тоже не подходят, поскольку ожог не термический

А если после купания появилась сыпь?

Если в местах соприкосновения кожи с купальником заметили сыпь, то снимите купальник или плавки, примите душ. Раздражение на коже можно смазать гормональным кремом (а лучше лосьоном) с гидрокортизоном, бетаметазоном, мометазоном или др. Крем наносится тонким, быстро впитывающимся слоем.

Также для снятия аллергических симатомов как при сыпи купальщика, так и при ожогах медуз, принимаются антигистаминные препараты. А для уменьшения боли и воспалительной реакции – обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола.

Можно ли сразу купаться, когда оказал помощь?

Нет, с пляжа лучше уйти. Поскольку солнце, морская вода и песок при контакте с местом ожога вызовут еще большее раздражение кожи. Наложите на место ожога сухую стерильную повязку, не чешите пораженное место, нужно исключить любые раздражающие воздействия на него. В том числе использование мочалки и трение полотенцем.

Следите за состоянием кожи в месте ожога и общим самочувствием. Важно пить больше чистой воды, чтобы чаще ходить в туалет: так токсины быстрее выведутся из организма. Если медуза ужалила ребенка, то свяжитесь с педиатром, врач подскажет, какие мази или гели можно будет использовать для скорейшего заживления ожога.

Важно! Если на следующий день место "укуса" медузы покраснело еще больше, появился гнойный экссудат, поднялась температура тела, то срочно обратитесь за медицинской помощью.

Также ранее мы писали, как помочь обгоревшей на солнце коже.