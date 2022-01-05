Що робити, якщо болить спина, коли миєш голову чи посуд – 3 вправи

Якщо болить спина, коли миєш голову чи посуд, допоможуть спеціальні вправи / Фото: Колаж: Сьогодні
Багато жінок (та й чоловіків) скаржаться на дискомфорт і навіть біль у спині при тривалому нахилі. Як прибрати біль у спині та коли обов'язково потрібна консультація спеціаліста – допоміг розібратися фізичний терапевт Данило Якубовський.
Чому болить спина або шия при нахилі
Часто, коли доводиться деякий час перебувати в положенні "вниз головою", починає боліти спина та шия. Найчастіше на такий біль скаржаться жінки з довгим волоссям, коли доводиться нахилятися над ванною та мити голову.
Тривале перебування в неприродному для нас стані, звичайно ж, призводить до напруги м'язів та дискомфорту. Але також біль у спині може бути викликаний порушенням постави, міжхребцевими грижами, перенесеними раніше травмами та ще низкою факторів. А при нахилі вниз цей біль може посилюватися.
Що робити, коли при нахилі болить спина?
Візьміть килимок для йоги, каремат або просто плед і піднімайте тулуб від підлоги таким чином:
Потім підніміться на повністю витягнутих руках:
Третя вправа – прогинання спини:
Кожну вправу виконуйте по 5-10 повторень.
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