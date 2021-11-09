Як зняти біль у грудній клітці та вирівняти поставу: 5 йога-вправ

Біль, скутість у грудях та між лопатками турбують не лише офісних працівників. Розслабити м'язи та "розправити крила" допоможе комплекс йога-вправ

Зняти біль у грудній клітці, шиї та вирівняти поставу допоможе спеціальний йога-комплекс / Фото: Колаж: Сьогодні

Досить часто ми відчуваємо біль у ділянці грудної клітки, шиї: у йозі існує багато асан (вправ), при виконанні яких грудна клітка розкривається та розширюється. Такі вправи допоможуть зняти біль, прибрати сутулість, розправити плечі та вирівняти поставу – Розібратися в комплексі таких вправ допомогла йога-тичер Вікторія Лапко .

Вікторія Лапко / Фото: прес-служба

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Кому корисний комплекс на розкриття грудної клітки

Сидячий спосіб життя, стреси і маса проблем, що накопичилися, призводять до того, що ми стаємо сутулими, а наша грудна клітка – запалою. Також досить часто ми відчуваємо біль у ділянці грудної клітки. Причин такого болю може бути безліч: від незручних офісних меблів до серйозних порушень постави (сколіоз тощо).

Також часто болі у грудній клітці турбують мам , оскільки у них ця діланка тіла – взагалі проблемна зона. Тривале носіння малюків на руках призводить до постійної напруги грудного відділу та шиї, звідси – болі, напруження у м'язах тощо.

Навіщо розкривати грудний відділ, чим допоможе?

Серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом вимагають звернення до профільних фахівців та лікування. В інших випадках для підтримки здоров'я вам допоможе комплекс вправ "Розкриття грудного відділу". Цей комплекс справляється з такими завданнями:

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знімає скутість між лопаток

вирівнює поставу

розслаблює грудну клітку.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то початкове навчання потрібно пройти з йога-тичером / Фото: freepik.com

Коли ви освоїли техніку, вправи на розкриття грудної клітки можна робити вдома самостійно.

П'ять вправ на розкриття грудної клітки

Спочатку потрібно сісти зручно, заспокоїти дихання, можна із заплющеними очима, потім через сторони – вгору зробити кілька рухів руками праворуч і ліворуч.

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Потім стаємо, спираючись на коліна та долоні, на видиху – "виштовхуємо" кобчик від себе, на вдиху – розвертаємо кобчик на себе. Створюємо рух тільки у нижній частині тіла, там, де таз та поперек.

Робимо кругові обертання руками (по 5-6 обертань у кожну сторону), під час руху – погляд слідкує за рукою.

Потім – динамічна зв'язка через позу "столу", на видиху – вихід до асани "собака мордою вниз", стопи не обов'язково повністю ставити на килимок, ноги – можна пригнути в колінах.

Розкриття грудного відділу в положенні сидячи – руками відштовхуємось від опори, намагаємось на вдиху "виштовхнути" грудну клітку вперед і вгору. На видиху – згинаємо руки в ліктях, "провалюємося" злегка вниз.

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