Чим замінити молочні йогурти та які з них – кращі

Замінюючи молочні йогурти рослинними, звертайте увагу на склад продукту
Деякі замінники йогурту на рослинній основі мають унікальні лікувальні властивості, тому корисні і людям, у яких немає непереносимості лактози . Так, йогурти на основі льону або коноплі містять значну кількість омега-3 жирних кислот та клітковини, пише журнал Nutrients.
З чого зазвичай роблять рослинні йогурти?
Йогурти на рослинній основі зазвичай засновані на мигдалі, кокосі, вівсі або бобових (соєвий або жовтий горошок). Дослідники відзначають, що найжирніші з таких йогуртів – на основі кокосу. Також для виготовлення рослинних йогуртів використовують не тільки кокос, мигдаль та овес, а ще горіхи та насіння або змішані суміші.
Як правильно вибрати рослинний йогурт?
Для вегана та людини, яка обмежує споживання продуктів тваринного походження, є три поживні речовини, яких часто виникає дефіцит, це:
- кальцій
- вітамін D
- вітамін B12
Також ми писали, чи корисне безлактозне молоко.