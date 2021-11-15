Чим замінити молочні йогурти та які з них – кращі

Замінюючи молочні йогурти рослинними, звертайте увагу на склад продукту

Деякі замінники йогурту на рослинній основі мають унікальні лікувальні властивості, тому корисні і людям, у яких немає непереносимості лактози . Так, йогурти на основі льону або коноплі містять значну кількість омега-3 жирних кислот та клітковини, пише журнал Nutrients.

З чого зазвичай роблять рослинні йогурти?

Йогурти на рослинній основі зазвичай засновані на мигдалі, кокосі, вівсі або бобових (соєвий або жовтий горошок). Дослідники відзначають, що найжирніші з таких йогуртів – на основі кокосу. Також для виготовлення рослинних йогуртів використовують не тільки кокос, мигдаль та овес, а ще горіхи та насіння або змішані суміші.

Реклама

Уникайте йогуртів із вмістом цукру, уважно вивчайте упаковку / Фото: freepik.com

Найкращі корисні з рослинних йогуртів, відзначають медики, ті, які не містять цукор або замість нього містять цукрозамінники (стевію тощо). Тому краще уникати йогуртів із різними джемами, фруктовими добавками, тобто солодких йогуртів.

А ще споживачі, які регулярно їдять лише немолочні альтернативи продуктів, можуть недоотримувати корисні елементи. Якщо не зробити відповідну заміну молочним продуктам, то можна зіткнутися з нестачею білка, кальцію та деяких поживних мікроелементів.

Реклама

Як правильно вибрати рослинний йогурт?

Для вегана та людини, яка обмежує споживання продуктів тваринного походження, є три поживні речовини, яких часто виникає дефіцит, це:

кальцій

вітамін D

вітамін B12

Тому вибираючи рослинний йогурт, звертайте увагу, чи збагачений він додатково цими мікроелементами. Найкраще збагачують продукти на основі вівса, сої або суміші кокосових горіхів та бобових.

Також ми писали, чи корисне безлактозне молоко.