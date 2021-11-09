Лікар Комаровський пояснив, чи справді безлактозне молоко краще за звичайне

Євген Комаровський розповів, що безлактозне молоко є продуктом для специфічних ситуацій. Але якщо немає непереносимості лактози, то можна пити звичайне молоко

Безлактозне молоко краще звичайного для людей з непереносимістю лактози / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато людей впевнені, що звичайне молоко у дорослому віці лише шкодить. Деякі експерти навіть стверджують: "Вибирайте тільки безлактозне молоко". Доктор Комаровський в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розвіяв міфи та пояснив, чому наш вибір часом неправильний.

Безлактозне молоко – це тренд чи турбота про здоров'я?

Вранці, коли на вулиці прохолодно, без кави не обійтися. Люди поспішають на роботу і по дорозі купують латте, капучино чи американо з молоком, і часто бариста чує: "Мені молоко без лактози". Це вже стало своєрідним "трендом" – пити безлактозне молоко . Нехай навіть воно коштує дорожче.

Реклама

Пити безлактозне молоко, навіть якщо людина переносить лактозу, стало трендом / Фото: freepik.com

Кандидат медичних наук Євген Комаровський пояснив, що є кілька видів цукру. Наприклад, глюкоза, фруктоза, галактоза. А от лактоза – це головний цукор який знаходиться в будь-якому молоці ссавців і людини.

Усі варіанти молока солодкувати на смак через вуглевод, який називається "лактоза", – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Коли лактоза потрапляє в організм людини, вона розщеплюється особливим ферментом під назвою "лактаза.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, лактаза – це найактивніший фермент в організмі у новонароджених, оскільки вони харчуються молоком. Але чим старша стає людина, тим менше цього ферменту. Це природно, тому що на зміну молоку приходять інші види харчування.

Реклама

Причому є багато дітей, які вже у віці 10-15 років не можуть пити звичайне молоко, бо вони не мають ферменту "лактази". Саме для них були вигадані безлактозні продукти.

Бувають ситуації, коли дитина перенесла якусь гостру кишкову інфекцію, після чого у неї зменшується кількість лактази, що виробляється, – навів приклад Євген Комаровський. – І у період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко.

Кандидат медичних наук пояснив, що безлактозне молоко – це продукт для специфічних ситуацій.

Тобто звичайне молоко не для всіх шкідливе?

Його зазвичай збагачують вітамінами та мікроелементами, але для тих людей, які можуть пити звичайне молоко , безлактозний продукт немає ніяких переваг.

Реклама

Але оскільки безлактозне молоко коштує дорожче, то батьки вважають, що для їхньої дитини потрібно купувати саме такий продукт. Хоча в ньому немає головного корисного вуглеводу, який міститься у звичайному молоці, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Тому робіть правильні висновки: якщо у вас немає непереносимості лактози – пийте звичайне молоко.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також ми раніше писали, що робити, якщо у дитини з'явилася зайва вага.