Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Поради стиліста

Керрі Бредшоу в Vogue

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський пояснив, чи справді безлактозне молоко краще за звичайне

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
9 листопада, 15:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Євген Комаровський розповів, що безлактозне молоко є продуктом для специфічних ситуацій. Але якщо немає непереносимості лактози, то можна пити звичайне молоко
Безлактозне молоко краще звичайного для людей з непереносимістю лактози
Безлактозне молоко краще звичайного для людей з непереносимістю лактози / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато людей впевнені, що звичайне молоко у дорослому віці лише шкодить. Деякі експерти навіть стверджують: "Вибирайте тільки безлактозне молоко". Доктор Комаровський в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розвіяв міфи та пояснив, чому наш вибір часом неправильний.

Безлактозне молоко – це тренд чи турбота про здоров'я?

Вранці, коли на вулиці прохолодно, без кави не обійтися. Люди поспішають на роботу і по дорозі купують латте, капучино чи американо з молоком, і часто бариста чує: "Мені молоко без лактози". Це вже стало своєрідним "трендом" – пити безлактозне молоко . Нехай навіть воно коштує дорожче.

Реклама

Пити безлактозне молоко, навіть якщо людина переносить лактозу, стало трендом
Пити безлактозне молоко, навіть якщо людина переносить лактозу, стало трендом / Фото: freepik.com

Кандидат медичних наук Євген Комаровський пояснив, що є кілька видів цукру. Наприклад, глюкоза, фруктоза, галактоза. А от лактоза – це головний цукор який знаходиться в будь-якому молоці ссавців і людини.

Усі варіанти молока солодкувати на смак через вуглевод, який називається "лактоза", – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Коли лактоза потрапляє в організм людини, вона розщеплюється особливим ферментом під назвою "лактаза.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, лактаза – це найактивніший фермент в організмі у новонароджених, оскільки вони харчуються молоком. Але чим старша стає людина, тим менше цього ферменту. Це природно, тому що на зміну молоку приходять інші види харчування.

Реклама

Причому є багато дітей, які вже у віці 10-15 років не можуть пити звичайне молоко, бо вони не мають ферменту "лактази". Саме для них були вигадані безлактозні продукти.

Бувають ситуації, коли дитина перенесла якусь гостру кишкову інфекцію, після чого у неї зменшується кількість лактази, що виробляється, – навів приклад Євген Комаровський. – І у період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко.

Кандидат медичних наук пояснив, що безлактозне молоко – це продукт для специфічних ситуацій.

Тобто звичайне молоко не для всіх шкідливе?

Його зазвичай збагачують вітамінами та мікроелементами, але для тих людей, які можуть пити звичайне молоко , безлактозний продукт немає ніяких переваг.

Реклама

Але оскільки безлактозне молоко коштує дорожче, то батьки вважають, що для їхньої дитини потрібно купувати саме такий продукт. Хоча в ньому немає головного корисного вуглеводу, який міститься у звичайному молоці, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Тому робіть правильні висновки: якщо у вас немає непереносимості лактози – пийте звичайне молоко.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також ми раніше писали, що робити, якщо у дитини з'явилася зайва вага.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти