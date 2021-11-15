Чем заменить молочные йогурты и какие из них – лучше

Заменяя молочные йогурты растительными, обращайте внимание на состав продукта
Некоторые заменители йогурта на растительной основе обладают уникальными лечебными свойствами, поэтому полезны и людям, у которых нет непереносимости лактозы. Так, йогурты на основе льна или конопли содержат значительное количество омега-3 жирных кислот и клетчатки, пишет медицинский журнал Nutrients.
Из чего же обычно делают растительные йогурты?
Йогурты на растительной основе обычно основаны на миндале, кокосе, овсе или бобовых (соевый или желтый горошек). Исследователи отмечают, что самые жирные из таких йогуртов – на основе кокоса. Также для изготовления растительных йогуртов используют не только кокос, миндаль и овес, а еще орехи и семена или смешанные смеси.
Как же правильно выбрать растительный йогурт?
Для вегана и человека, который ограничивает потребление продуктов животного происхождения, есть три питательных вещества, по которым часто возникает дефицит, это:
- кальций
- витамин D
- витамин B12
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