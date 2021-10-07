Чим корисно варення для організму людини

Варення для організму людини не особливо корисно, зате - це смачний десерт / Фото: freepik.com

На жаль, але більшість цінних речовин, які містяться в ягодах і фруктах, при термообробці руйнується. Чи існує корисне варення, чи варто їсти різні фіто-джеми і чи є більш корисна альтернатива варення – розповіли наші експерти.

Так чи є користь в варення і джемах?

Варенням прийнято вважати продукт, який виходить шляхом уварювання різних плодів (ягід, фруктів і навіть деяких овочів) з цукром. Різні так звані фіто-джеми і варення стали дуже популярні: головний акцент виробників на те, що такий продукт корисний, тому що приготований без цукру.

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Безсумнівно, це плюс: рафінований цукор відноситься до швидких вуглеводів, надмірне його вживання призводить до набору зайвої ваги , діабету, атеросклерозу; також цукор сприяє розмноженню мікроорганізмів, що руйнують зубну емаль і не тільки. І ще порівняно недавно людство спокійно обходилося без рафінованого цукру.

Але зварити варення без цукру можна і в домашніх умовах, чи буде воно корисним? Лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ зазначає, що якщо ви любите варити з ягід варення та джеми, то пам'ятайте, що це всього лише десерт.

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Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Тобто варення представляє цінність, лише як смачний продукт, через калорійність якого їм не варто надто захоплюватися. Тому що більшість корисних елементів при приготуванні варення – руйнуються.

А що відбувається з плодами при термічній обробці?

Найчутливіший до впливу високих температур вітамін С, а ще – фолати (похідні вітаміну В9). У меншій мірі при термообробці руйнуються мінеральні речовини. Знижується при тривалому впливі температур вміст у плодах і каротиноїдів, природних органічних пігментів, але зате покращується їх засвоюваність.

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Важливий момент: ферментативні процеси розпаду в зібраних плодах починаються практично відразу, в насамперед це стосується вітамінів. Їх кількість в ягодах і фруктах знижується при впливі світла, тепла, повітря.

Максимум користі буде в джемах, які приготовлені без цукру і з короткою термічною обробкою / Фото: Depositphotos

Також погіршуються і смакові якості плодів – тому зібрані ягоди і фрукти важливо правильно зберігати. Купуючи вже готове варення або джем, ми не знаємо, як довго зберігалися і наскільки потім довго термічно оброблялися плоди, з яких приготовлений продукт. Тому користь такого варення – сумнівна.

Хоч про яку-небудь користь варення можна говорити, якщо воно приготоване без цукру і з мінімальною термічною обробкою. Якщо ж ви хочете отримати максимум користі від ягід і фруктів, то тоді їжте їх сирими, щоб корисні вітаміни в них не руйнувалися.

Як зберігати фрукти і ягоди і обробляти їх з користю?

Для тривалого зберігання ягід і фруктів без істотної втрати в них вітамінів підходить заморозка . Якщо фрукти або інші плоди швидко заморозити, то велика частина вітамінів в них зберігається. А рівень мінералів і клітковини при заморожуванні не знижується.

Як термічно обробляти плоди з користю, розповіла лікар тибетської медицини (ТТМ), консультант по здоровому харчуванню, Олена Бєляєва. При розморожуванні ТТМ рекомендує коротко обробити розморожений фрукт, ягоду або інший плід. Наприклад, запекти в духовці зі спеціями або недовго прогріти на пательні.

Обробка теплом прибирає холодні властивості фруктів, посилені заморожуванням і робить їх безпечними для травлення. Взагалі в холодну пору року травний вогонь стає більш сильним (у здорових людей), тому допускаються варення або джеми з малою кількістю цукру.

А також перетерта калина з медом, яка відмінно зберігається в прохолодному місці до літа. Сік перетертої калини багатий калієм, магнієм, які життєво необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи.

Калину для більшої користі радять не варити, а перетерти з медом / Фото: Depositphotos

З такою перетертої калини можна готувати напій, взяти порцію, залити окропом і пити, якщо ви не проти її специфічного запаху. Такий напій допомагає в лікуванні і профілактиці бронхіту, ангіни, інші проблеми з ЛОР-органами. Також з точки зору ТТМ добре додавати в варення спеції – імбир, корицю, кардамон, гвоздику.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати варення зі сливи.