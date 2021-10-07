Чем полезно варенье для организма человека

Варенье для организма человека не особо полезно, зато - это вкусный десерт / Фото: freepik.com

Увы, но большинство ценных веществ, которые содержатся в ягодах и фруктах, при термообработке разрушается. Существует ли полезное варенье, стоит ли кушать различные фито-джемы и есть ли более полезная альтернатива варенью – рассказали наши эксперты.

Так есть ли польза в варенье и джемах?

Вареньем принято считать продукт, который получается путем уваривания разных плодов (ягод, фруктов и даже некоторых овощей) с сахаром. Различные так называемые фито-джемы и варенья стали очень популярны: главный акцент производителей на том, что такой продукт полезен, потому что приготовлен без сахара.

Реклама

Читайте также: Как защитить варенье от плесени и что делать, если она появилась

Несомненно, это плюс: рафинированный сахар относится к быстрым углеводам, чрезмерное его употребление приводит к набору лишнего веса, диабету, атеросклерозу; также сахар способствует размножению микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль и не только. И еще сравнительно недавно человечество спокойно обходилось без рафинированного сахара.

Но сварить варенье без сахара можно и в домашних условиях, будет ли оно полезным? Врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ отмечает, что если вы любите варить из ягод варенье и джемы, то помните, что это всего лишь десерт.

Реклама

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

То есть варенье представляет ценность, лишь как вкусный продукт, из-за калорийности которого им не стоит слишком увлекаться. Потому что большинство полезных элементов при приготовлении варенья – разрушаются.

А что происходит с плодами при термической обработке?

Самый чувствительный к воздействию высоких температур витамин С, а еще – фолаты (производные витамина В9). В меньшей степени при термообработке разрушаются минеральные вещества. Снижается при длительном воздействии температур содержание в плодах и каротиноидов, природных органических пигментов, но зато улучшается их усвояемость.

Реклама

Важный момент:ферментативные процессы распада в собранных плодах начинаются практически сразу, в первую очередь это касается витаминов. Их количество в ягодах и фруктах снижается при воздействии света, тепла, воздуха.

Максимум пользы будет в джемах, которые приготовлены без сахара и с короткой термической обработкой / Фото: Depositphotos

Также ухудшаются и вкусовые качества плодов – поэтому собранные ягоды и фрукты важно правильно хранить. Покупая уже готовое варенье или джем, мы не знаем, как долго хранились и насколько потом длительно термически обрабатывались плоды, из которых приготовлен продукт. Поэтому польза такого варенья – сомнительна.

Хоть о какой-либо пользе варенья можно говорить, если оно приготовлено без сахара и с минимальной термической обработкой. Если же вы хотите получить максимум пользы от ягод и фруктов, то тогда кушайте их сырыми, чтобы полезные витамины в них не разрушались.

Как хранить фрукты и ягоды и обрабатывать их с пользой?

Для длительного хранения ягод и фруктов без существенной потери в них витаминов подходит заморозка. Если фрукты или другие плоды быстро заморозить, то большая часть витаминов в них сохраняется. А уровень минералов и клетчатки при заморозке не снижается.

Как термически обрабатывать плоды с пользой, рассказала доктор тибетской медицины (ТТМ), консультант по здоровому питанию, Елена Беляева. При разморозке ТТМ рекомендует коротко обработать размороженный фрукт, ягоду или другой плод. Например, запечь в духовке со специями или коротко прогреть на сковороде.

Обработка теплом убирает холодные свойства фруктов, усиленные заморозкой и делает их безопасными для пищеварения. Вообще в холодное время года пищеварительный огонь становится сильным (у здоровых людей), поэтому допускаются варенья или джемы с малым количеством сахара.

А также перетертая калина с медом, которая отлично хранится в прохладном месте до лета. Сок перетертой калины богат калием, магнием, которые жизненно необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Калину для большей полезности советуют не варить, а перетереть с медом / Фото: Depositphotos

Также сок калины помогает при лечении и профилактике бронхита, ангины, других проблемах с ЛОР-органами. Перетертую калину можно сразу залить кипятком и выпить, если вы не против ее специфического запаха. Также с точки зрения ТТМ хорошо добавлять в варенье специи – имбирь, корицу, кардамон, гвоздику.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить варенье из сливы.