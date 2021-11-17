Чим корисна куряча грудка і як правильно її готувати

Куряча грудка корисна своїми нежирними білками, але важливо правильно її готувати / Фото: freepik.com
Біле м'ясо курки або курячі грудки – в топі найнизькокалорійніших продуктів. У чому переваги білого м'яса і чому саме курячі грудки варто додавати до раціону – розбираємося з експертами.
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Чим корисне біле м'ясо курки
Куряче біле м'ясо – це продукт, багатий на нежирний білок, також курячі грудки досить легко готувати, взагалі курка – один із доступних та корисних продуктів.
Порівняно з темним м'ясом курки (хоча воно і здається багатьом смачнішим), біле м'ясо містить менше холестерину, воно легше перетравлюється і засвоюється, тому курячі філе часто рекомендують при захворюваннях органів травлення.
Взагалі, як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, тваринні білки набагато легше засвоюються організмом, а також містять усі замінні та незамінні амінокислоти. А ще куряча грудка низькокалорійна: наприклад, Міністерством сільського господарства США підраховано, що 100 грамів філе курки без кісток і шкіри містить близько 120 ккал, а жирів – всього 2-2,7 грама.
Біле м'ясо курки – корисно при отруєнні та застуді
Після харчового отруєння або інтоксикації організму при ГРВІ бульйон з білого м'яса курки або відварена куряча грудка будуть якраз до речі. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, першу добу, якщо немає бажання їсти, можна обмежитися рясним питтям.
Потім вводіть у свій раціон біле м'ясо (курка, індичка), відварені яйця, фрукти та овочі, приготовані на пару. Бульйон не повинен бути наваристим, тому краще брати саме курячу грудку.
А як правильно готувати курячу грудку?
Будь-який білок краще засвоїться після нагрівання, але при тривалому смаженні на високій температурі його засвоєння різко падає. Тому найкращий варіант приготування курячої грудки у плані корисності – це варіння, запікання, тушкування.
Також важливо брати куряче філе саме без шкіри, інакше при готуванні кількість жиру, кілокалорій та білків буде трохи більшою на ту ж порцію. Якщо куряче біле (та взагалі будь-яке м'ясо) попередньо маринувати в кислоті (наприклад, сік лимона), його буде ще легше перетравити.
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