Чим корисна куряча грудка і як правильно її готувати

Куряча грудка корисна своїми нежирними білками, але важливо правильно її готувати / Фото: freepik.com

Біле м'ясо курки або курячі грудки – в топі найнизькокалорійніших продуктів. У чому переваги білого м'яса і чому саме курячі грудки варто додавати до раціону – розбираємося з експертами.

А якщо ви захоплюєтеся рецептами або любите фотографувати їжу і не тільки, то вам допоможе смартфон Xiaomi 11Т.

Реклама

Чим корисне біле м'ясо курки

Куряче біле м'ясо – це продукт, багатий на нежирний білок, також курячі грудки досить легко готувати, взагалі курка – один із доступних та корисних продуктів.

Порівняно з темним м'ясом курки (хоча воно і здається багатьом смачнішим), біле м'ясо містить менше холестерину, воно легше перетравлюється і засвоюється, тому курячі філе часто рекомендують при захворюваннях органів травлення.

У чистій курячій грудці немає цукру, крохмалю та вуглеводів / Фото: freepik.com

Реклама

Взагалі, як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, тваринні білки набагато легше засвоюються організмом, а також містять усі замінні та незамінні амінокислоти. А ще куряча грудка низькокалорійна: наприклад, Міністерством сільського господарства США підраховано, що 100 грамів філе курки без кісток і шкіри містить близько 120 ккал, а жирів – всього 2-2,7 грама.

У чистій курячій грудці немає цукру, крохмалю та вуглеводів, тому куряче філе – один з найкращих дієтичних продуктів з низьким глікемічним індексом .

Білки (а ми знаємо, що білок – будівельний матеріал для наших м'язів) з м'яса птиці (у тому числі курки) на другому місці після яєць та молочних продуктів саме як будівельний матеріал для людського організму

Реклама

Тому бодібілдери та спортсмени так "люблять" саме курячі грудки. І все це – у комплекті з повним набором вітамінів групи B, постійним "супутником" білого м'яса.

Біле м'ясо курки – корисно при отруєнні та застуді

Після харчового отруєння або інтоксикації організму при ГРВІ бульйон з білого м'яса курки або відварена куряча грудка будуть якраз до речі. Як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, першу добу, якщо немає бажання їсти, можна обмежитися рясним питтям.

При ГРВІ, харчовому отруєнні та інтоксикації бульйон з курячої грудки відновить сили / Фото: Depositphotos

Потім вводіть у свій раціон біле м'ясо (курка, індичка), відварені яйця, фрукти та овочі, приготовані на пару. Бульйон не повинен бути наваристим, тому краще брати саме курячу грудку.

А як правильно готувати курячу грудку?

Будь-який білок краще засвоїться після нагрівання, але при тривалому смаженні на високій температурі його засвоєння різко падає. Тому найкращий варіант приготування курячої грудки у плані корисності – це варіння, запікання, тушкування.

Найкраще курячу грудку запекти, зварити або протушкувати, а не довго смажити / Фото: unsplash.com

Також важливо брати куряче філе саме без шкіри, інакше при готуванні кількість жиру, кілокалорій та білків буде трохи більшою на ту ж порцію. Якщо куряче біле (та взагалі будь-яке м'ясо) попередньо маринувати в кислоті (наприклад, сік лимона), його буде ще легше перетравити.

Лайфхак! Якщо ви стежите за харчуванням, варто звернути увагу також на курячу печінку. Це також дешевий, низькокалорійний, поживний продукт, що легко засвоюється. Печінка курки багата на вітаміни В 12 (ціанокобаламін), B2 (рибофлавін), що допомагає організму виробляти гемоглобін і краще засвоювати залізо.

Також ми раніше писали про 8 найсмачніших страв із курячою грудкою.