Чем полезна куриная грудка и как правильно ее готовить

Куриная грудка полезна своими нежирными белками, но важно правильно ее готовить / Фото: freepik.com
Белое мясо курицы или куриные грудки – в топе самых низкокалорийных продуктов. В чем же преимущества белого мяса и почему именно куриную грудку стоит добавлять в рацион – разбираемся с экспертами.
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Чем полезно белое мясо курицы
Куриное белое мясо — это продукт, богатый нежирным белком, также куриную грудку достаточно легко готовить, вообще курица – один из доступных и полезных продуктов.
В сравнении с темным мясом курицы (хоть оно и кажется многим вкуснее), белое мясо содержит меньше холестерина, оно легче переваривается и усваивается, поэтому куриные филе часто рекомендуют при заболеваниях пищеварительных органов.
Вообще, как отмечает диетолог Олеся Добрянская, животные белки гораздо легче усваиваются организмом, а также содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты. А еще куриная грудка низкокалорийная: например, Министерством сельского хозяйства США подсчитано, что 100 грам мфиле курицы без костей и кожи содержит около 120 ккал, а жиров – всего 2-2,7 грамм.
Белое мясо курицы – полезно при отравлении и простуде
После пищевого отравления или интоксикации организма при ОРВИ, бульон из белого мяса курицы или отварная куриная грудка будут как раз кстати. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, первые сутки, если нет желания кушать, можно ограничиться обильным питьем.
Затем вводите в свой рацион белое мясо (курица, индюшатина), отварные яйца, фрукты и овощи, приготовленные на пару. Бульон не должен быть наваристым, поэтому лучше брать именно куриную грудку.
А как правильно готовить куриную грудку?
Любой белок лучше усвоится после нагревания, но при длительной жарке на высокой температуре его усваяемость резко падает. Поэтому лучший вариант приготовления куриной грудки в плане полезности – это варка, запекание, тушение.
Также важно брать куриное филе именно без кожи, иначе при готовке количество жира, килокалорий и белков будет немного больше на ту же порцию. Если куриное белое (да вообще любое мясо) предварительно мариновать в кислоте (например, сок лимона), то его будет еще легче переварить.
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