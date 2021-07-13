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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

8 страв з курячою грудкою, які ви не втомитеся готувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 липня, 15:00
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Чудовий варіянт для швидкої і корисної вечері та обіду – це куряча грудка. Її можна відварити або запекти і додати в салат, ще приготувати її в духовці, начинену зеленню у смачному соусі
Страви з курячою грудкою
Страви з курячою грудкою / Фото: freepik.com

Куряча грудка сама по собі трохи сухувата, на відміну від курки, приготовленої на сковороді. Але вихід є – запекти її із соковитими овочами або зеленню, відварити і додати в салат, де буде присутня цікава заправка. Результат один – ви отримаєте смачну і ситну їжу, яку можна їсти ввечері та не хвилюватися за фігуру. А як провести це літо незабутньо, дізнаєтеся з нашого календаря літа.

Фарширована куряча грудка в пергаменті

Фаршировані курячі грудки
Фаршировані курячі грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Інгредієнти

  • Грудки – 500 г
  • Помідори -1-2 шт.
  • Сир – 50 г для начинки і 70 г для додання скоринки
  • Сіль, чорний мелений перець
  • Зелень свіжа
  • Гірчиця (зернова або звичайна) – 1 ст. л.
  • Майонез (сметана) – 2 ст. л.
  • Часник – 3 зубчики

Спосіб приготування

  1. Грудки розрізати уздовж, посипати сіллю і перцем з усіх боків.
  2. Для начинки дрібно нарізати зелень, додати подрібнений часник, гірчицю, майонез і 50 г тертого сиру. Перемішати.
  3. Начинити курку і скласти вдвічі. З пергаменту сформувати човник, схожу на хачапурі.
  4. Зверху філе викласти кружечки помідорів і посипати тертим сиром.
  5. Запікати за 200 градусів 35 хвилин.

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою
Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Майонез – за смаком
  • Консервована кукурудза – 1 б.
  • Консервований ананас – 380 г
  • Огірки – 2 шт.
  • Куряча грудка – 300 г
  • Кілька гілочок зелені
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячу грудку відварити і розділити на волокна або нарізати дрібними кубиками.
  2. Огірок порізати соломкою, яйця відварити круто і дрібно порубати.
  3. Зелень помити і подрібнити.
  4. Перемішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.

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Куряча грудка з чорносливом і горіхами

Куряча грудка з чорносливом і горіхами
Куряча грудка з чорносливом і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки
  • Сік мандариновий – 80 мл
  • Терта цедра двох мандаринів
  • Подрібнена петрушка – 1 ст. л.
  • Горіхи волоські, нарізані – 45 г
  • Чорнослив, нарізаний – 45 г
  • М'яке вершкове масло – 20 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Філе курячих грудок – 4 шт.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Бульйон курячий або овочевий – 250 мл
  • Чебрець – 4 гілочки

Спосіб приготування

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Хліб замочіть у мандариновому соку, потім відіжміть зайву рідину.
  3. Змішайте хлібну масу з тертою цедрою двох мандаринів, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом.
  4. На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем.
  5. Заповніть філе начинкою, краю скріпіть зубочистками.
  6. На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку.
  7. Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

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Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком
Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряча грудка
  • 1 великий буряк
  • 1 б. консервованого зеленого горошку
  • 1 пучок листя салату
  • 2 гілочки петрушки або кропу
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. олії

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
  2. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
  3. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
  4. У салатник змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
  5. Заправити оцтом і рослинним маслом. Посолити, поперчити і перемішати.
  6. Подавати салат теплим.

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Куряча грудка з в'яленими помідорами і шпинатом в прошуто

Куряча грудка з в'яленими помідорами
Куряча грудка з в'яленими помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г свіжого шпинату
  • Велика жменю в'ялених томатів в олії
  • Велика жменю кедрових горіхів
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Трохи олії
  • 4 курячі грудки
  • 150 г скибочок прошуто
  • Кілька гілочок свіжого чебрецю

Спосіб приготування

  1. Шпинат помити, обсушити і порубати листя ножем.
  2. Готувати 5 хвилин в невеликій кількості олії, посолити.
  3. В'ялені томати крупно порубати.
  4. Змішати в мисці шпинат, томати, столову ложку олії з бляшанки з томатами і кедрові горіхи.
  5. Натерти курячі грудки сіллю і перцем з усіх боків.
  6. Надрізати кожну грудку так, щоб отримати "кишеньку".
  7. Наповнити поглиблення начинкою.
  8. Загорнути кожну грудку в тонкі скибочки прошуто.
  9. Викласти на деко разом з гілочками чебрецю і запікати на верхньому рівні духовки за 180 градусів 20-30 хвилин.

Куряча грудка на грилі

Куряче філе на грилі
Куряче філе на грилі / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 400-500 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 50 мл
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Імбир корінь – 10 г
  • Гвоздика – 10 г
  • Апельсиновий сік – 50 мл
  • Чорний мелений перець – 0,5 ч. л.
  • Сіль – за смаком
  • Червона цибуля – 1 шт.
  • Авокадо – половинка
  • Рукола – 30-40 г

Спосіб приготування

  1. Підготувати посуд для приготування маринаду. Додати в миску соєвий соус, діжонську гірчицю, чорний мелений перець і гвоздику. Вичавити в маринад сік апельсина і налити олію.
  2. Окремо нарубати дрібненькими шматочками часник і імбир. Висипати їх у миску з маринадом і ретельно перемішати.
  3. Добре промити під струменем води курячу грудку. Помістити її в миску з маринадом і трохи пом'яти руками. Накрити вміст миски харчовою плівкою і поставити маринуватися в холодильник не менше, ніж на 45 хвилин. Не рекомендовано маринувати курку більше 2 годин. Так м'ясо стає м'яким і втрачає свою структуру.
  4. Щоб температура курки наблизилася до кімнатної, її необхідно дістати з холодильника за 20 хвилин до початку приготування.
  5. Розігріти решітку для гриля. Злегка змастити поверхню оливковою олією і обсмажити м'ясо 4 хвилин з кожного боку.
  6. Перед подачею на тарілку викласти листя руколи. На подушку із зелені помістити приготоване м'ясо. Прикрасити авокадо і кільцями червоної цибулі.

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Курячі грудки з овочами і сиром

Курячі грудки з овочами і сиром
Курячі грудки з овочами і сиром / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 2 курячих грудки
  • Жменя суцвіть броколі
  • 1 маленький солодкий перець
  • 1 невеликий помідор
  • 50 г тертого сиру
  • 2 ст. л. сметани або натурального йогурту
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Броколі відварити в підсоленій воді 5 хвилин.
  2. Нарізати брокколі, помідори і перець. Натерти сир на середній тертці, з'єднати з овочами.
  3. Додати сметану або йогурт, приправити і перемішати.
  4. Курячі грудки помити, розрізати уздовж, посолити і поперчити з обох боків. В отримані кишеньки викласти начинку і скріпити зубочистками.
  5. Обсмажити філе з обох боків на сильному вогні, щоб воно підрум'янилося.
  6. Перекласти грудки в форму для випічки. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

Куряча грудка в лимонному соку

Курка з лимоном в духовці
Курка з лимоном в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячих грудок
  • Сік одного лимона
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Кілька зубчиків часнику
  • Спеції за смаком

Спосіб приготування

  1. Вимийте грудки і обсушіть.
  2. У мисці змішайте лимонний сік зі спеціями, оливковою олією і часником.
  3. Помістіть курку в форму для випічки і залийте лимонним соусом.
  4. Прикрийте фольгою і помістіть в попередньо розігріту духовку.
  5. Запікайте курячу грудку в духовці близько 30 хвилин.

Як приготувати курячі крильця на мангалі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 15 важливих лайфхаків для ідеальної курки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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