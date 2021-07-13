8 страв з курячою грудкою, які ви не втомитеся готувати

Чудовий варіянт для швидкої і корисної вечері та обіду – це куряча грудка. Її можна відварити або запекти і додати в салат, ще приготувати її в духовці, начинену зеленню у смачному соусі

Страви з курячою грудкою / Фото: freepik.com

Куряча грудка сама по собі трохи сухувата, на відміну від курки, приготовленої на сковороді. Але вихід є – запекти її із соковитими овочами або зеленню, відварити і додати в салат, де буде присутня цікава заправка. Результат один – ви отримаєте смачну і ситну їжу, яку можна їсти ввечері та не хвилюватися за фігуру. А як провести це літо незабутньо, дізнаєтеся з нашого календаря літа.

Фарширована куряча грудка в пергаменті

Фаршировані курячі грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Інгредієнти

Грудки – 500 г

Помідори -1-2 шт.

Сир – 50 г для начинки і 70 г для додання скоринки

Сіль, чорний мелений перець

Зелень свіжа

Гірчиця (зернова або звичайна) – 1 ст. л.

Майонез (сметана) – 2 ст. л.

Часник – 3 зубчики

Спосіб приготування

Грудки розрізати уздовж, посипати сіллю і перцем з усіх боків. Для начинки дрібно нарізати зелень, додати подрібнений часник, гірчицю, майонез і 50 г тертого сиру. Перемішати. Начинити курку і скласти вдвічі. З пергаменту сформувати човник, схожу на хачапурі. Зверху філе викласти кружечки помідорів і посипати тертим сиром. Запікати за 200 градусів 35 хвилин.

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою

Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Майонез – за смаком

Консервована кукурудза – 1 б.

Консервований ананас – 380 г

Огірки – 2 шт.

Куряча грудка – 300 г

Кілька гілочок зелені

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Курячу грудку відварити і розділити на волокна або нарізати дрібними кубиками. Огірок порізати соломкою, яйця відварити круто і дрібно порубати. Зелень помити і подрібнити. Перемішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.

Куряча грудка з чорносливом і горіхами

Куряча грудка з чорносливом і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки

Сік мандариновий – 80 мл

Терта цедра двох мандаринів

Подрібнена петрушка – 1 ст. л.

Горіхи волоські, нарізані – 45 г

Чорнослив, нарізаний – 45 г

М'яке вершкове масло – 20 г

Сіль, перець – за смаком

Філе курячих грудок – 4 шт.

Олія – 1 ст. л.

Бульйон курячий або овочевий – 250 мл

Чебрець – 4 гілочки

Спосіб приготування

Духовку розігрійте до 180 градусів. Хліб замочіть у мандариновому соку, потім відіжміть зайву рідину. Змішайте хлібну масу з тертою цедрою двох мандаринів, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом. На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем. Заповніть філе начинкою, краю скріпіть зубочистками. На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку. Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряча грудка

1 великий буряк

1 б. консервованого зеленого горошку

1 пучок листя салату

2 гілочки петрушки або кропу

2 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. олії

Спосіб приготування

Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати. У салатник змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку. Заправити оцтом і рослинним маслом. Посолити, поперчити і перемішати. Подавати салат теплим.

Куряча грудка з в'яленими помідорами і шпинатом в прошуто

Куряча грудка з в'яленими помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г свіжого шпинату

Велика жменю в'ялених томатів в олії

Велика жменю кедрових горіхів

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Трохи олії

4 курячі грудки

150 г скибочок прошуто

Кілька гілочок свіжого чебрецю

Спосіб приготування

Шпинат помити, обсушити і порубати листя ножем. Готувати 5 хвилин в невеликій кількості олії, посолити. В'ялені томати крупно порубати. Змішати в мисці шпинат, томати, столову ложку олії з бляшанки з томатами і кедрові горіхи. Натерти курячі грудки сіллю і перцем з усіх боків. Надрізати кожну грудку так, щоб отримати "кишеньку". Наповнити поглиблення начинкою. Загорнути кожну грудку в тонкі скибочки прошуто. Викласти на деко разом з гілочками чебрецю і запікати на верхньому рівні духовки за 180 градусів 20-30 хвилин.

Куряча грудка на грилі

Куряче філе на грилі / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Куряча грудка – 400-500 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ст. л.

Соєвий соус – 50 мл

Часник – 2-3 зубчики

Імбир корінь – 10 г

Гвоздика – 10 г

Апельсиновий сік – 50 мл

Чорний мелений перець – 0,5 ч. л.

Сіль – за смаком

Червона цибуля – 1 шт.

Авокадо – половинка

Рукола – 30-40 г

Спосіб приготування

Підготувати посуд для приготування маринаду. Додати в миску соєвий соус, діжонську гірчицю, чорний мелений перець і гвоздику. Вичавити в маринад сік апельсина і налити олію. Окремо нарубати дрібненькими шматочками часник і імбир. Висипати їх у миску з маринадом і ретельно перемішати. Добре промити під струменем води курячу грудку. Помістити її в миску з маринадом і трохи пом'яти руками. Накрити вміст миски харчовою плівкою і поставити маринуватися в холодильник не менше, ніж на 45 хвилин. Не рекомендовано маринувати курку більше 2 годин. Так м'ясо стає м'яким і втрачає свою структуру. Щоб температура курки наблизилася до кімнатної, її необхідно дістати з холодильника за 20 хвилин до початку приготування. Розігріти решітку для гриля. Злегка змастити поверхню оливковою олією і обсмажити м'ясо 4 хвилин з кожного боку. Перед подачею на тарілку викласти листя руколи. На подушку із зелені помістити приготоване м'ясо. Прикрасити авокадо і кільцями червоної цибулі.

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Курячі грудки з овочами і сиром

Курячі грудки з овочами і сиром / Фото: freepik.com

Інгредієнти

2 курячих грудки

Жменя суцвіть броколі

1 маленький солодкий перець

1 невеликий помідор

50 г тертого сиру

2 ст. л. сметани або натурального йогурту

Сіль, перець

Спосіб приготування

Броколі відварити в підсоленій воді 5 хвилин. Нарізати брокколі, помідори і перець. Натерти сир на середній тертці, з'єднати з овочами. Додати сметану або йогурт, приправити і перемішати. Курячі грудки помити, розрізати уздовж, посолити і поперчити з обох боків. В отримані кишеньки викласти начинку і скріпити зубочистками. Обсмажити філе з обох боків на сильному вогні, щоб воно підрум'янилося. Перекласти грудки в форму для випічки. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

Куряча грудка в лимонному соку

Курка з лимоном в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячих грудок

Сік одного лимона

2 ст. л. оливкової олії

Кілька зубчиків часнику

Спеції за смаком

Спосіб приготування

Вимийте грудки і обсушіть. У мисці змішайте лимонний сік зі спеціями, оливковою олією і часником. Помістіть курку в форму для випічки і залийте лимонним соусом. Прикрийте фольгою і помістіть в попередньо розігріту духовку. Запікайте курячу грудку в духовці близько 30 хвилин.

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