8 страв з курячою грудкою, які ви не втомитеся готувати

Куряча грудка сама по собі трохи сухувата, на відміну від курки, приготовленої на сковороді. Але вихід є – запекти її із соковитими овочами або зеленню, відварити і додати в салат, де буде присутня цікава заправка. Результат один – ви отримаєте смачну і ситну їжу, яку можна їсти ввечері та не хвилюватися за фігуру. А як провести це літо незабутньо, дізнаєтеся з нашого календаря літа.
Фарширована куряча грудка в пергаменті
Інгредієнти
- Грудки – 500 г
- Помідори -1-2 шт.
- Сир – 50 г для начинки і 70 г для додання скоринки
- Сіль, чорний мелений перець
- Зелень свіжа
- Гірчиця (зернова або звичайна) – 1 ст. л.
- Майонез (сметана) – 2 ст. л.
- Часник – 3 зубчики
Спосіб приготування
- Грудки розрізати уздовж, посипати сіллю і перцем з усіх боків.
- Для начинки дрібно нарізати зелень, додати подрібнений часник, гірчицю, майонез і 50 г тертого сиру. Перемішати.
- Начинити курку і скласти вдвічі. З пергаменту сформувати човник, схожу на хачапурі.
- Зверху філе викласти кружечки помідорів і посипати тертим сиром.
- Запікати за 200 градусів 35 хвилин.
Салат з ананасом, кукурудзою і курячою грудкою
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Майонез – за смаком
- Консервована кукурудза – 1 б.
- Консервований ананас – 380 г
- Огірки – 2 шт.
- Куряча грудка – 300 г
- Кілька гілочок зелені
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Курячу грудку відварити і розділити на волокна або нарізати дрібними кубиками.
- Огірок порізати соломкою, яйця відварити круто і дрібно порубати.
- Зелень помити і подрібнити.
- Перемішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
Куряча грудка з чорносливом і горіхами
Інгредієнти
- Черствий хліб, порваний на шматочки – 2 товстих скибочки
- Сік мандариновий – 80 мл
- Терта цедра двох мандаринів
- Подрібнена петрушка – 1 ст. л.
- Горіхи волоські, нарізані – 45 г
- Чорнослив, нарізаний – 45 г
- М'яке вершкове масло – 20 г
- Сіль, перець – за смаком
- Філе курячих грудок – 4 шт.
- Олія – 1 ст. л.
- Бульйон курячий або овочевий – 250 мл
- Чебрець – 4 гілочки
Спосіб приготування
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Хліб замочіть у мандариновому соку, потім відіжміть зайву рідину.
- Змішайте хлібну масу з тертою цедрою двох мандаринів, крупно порубаними горіхами і чорносливом, дрібно нарізаною петрушкою і розм'якшеним вершковим маслом.
- На кожному курячому філе зробіть надріз гострим ножем, щоб отримати кишеньку. Натріть сіллю і перцем.
- Заповніть філе начинкою, краю скріпіть зубочистками.
- На сковороді розігрійте столову ложку олії. Обсмажте грудки з двох боків до рум'яної скоринки, приблизно по три хвилини з кожного боку.
- Перекладіть у форму для запікання. Залийте курячим або овочевим бульйоном. Додайте чебрець. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками
Інгредієнти
- 1 куряча грудка
- 1 великий буряк
- 1 б. консервованого зеленого горошку
- 1 пучок листя салату
- 2 гілочки петрушки або кропу
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 2 ст. л. олії
Спосіб приготування
- Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
- Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
- З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
- У салатник змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
- Заправити оцтом і рослинним маслом. Посолити, поперчити і перемішати.
- Подавати салат теплим.
10 страв з курячого філе – це швидко і недорого
Куряча грудка з в'яленими помідорами і шпинатом в прошуто
Інгредієнти
- 300 г свіжого шпинату
- Велика жменю в'ялених томатів в олії
- Велика жменю кедрових горіхів
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
- Трохи олії
- 4 курячі грудки
- 150 г скибочок прошуто
- Кілька гілочок свіжого чебрецю
Спосіб приготування
- Шпинат помити, обсушити і порубати листя ножем.
- Готувати 5 хвилин в невеликій кількості олії, посолити.
- В'ялені томати крупно порубати.
- Змішати в мисці шпинат, томати, столову ложку олії з бляшанки з томатами і кедрові горіхи.
- Натерти курячі грудки сіллю і перцем з усіх боків.
- Надрізати кожну грудку так, щоб отримати "кишеньку".
- Наповнити поглиблення начинкою.
- Загорнути кожну грудку в тонкі скибочки прошуто.
- Викласти на деко разом з гілочками чебрецю і запікати на верхньому рівні духовки за 180 градусів 20-30 хвилин.
Куряча грудка на грилі
Інгредієнти
- Куряча грудка – 400-500 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
- Соєвий соус – 50 мл
- Часник – 2-3 зубчики
- Імбир корінь – 10 г
- Гвоздика – 10 г
- Апельсиновий сік – 50 мл
- Чорний мелений перець – 0,5 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Червона цибуля – 1 шт.
- Авокадо – половинка
- Рукола – 30-40 г
Спосіб приготування
- Підготувати посуд для приготування маринаду. Додати в миску соєвий соус, діжонську гірчицю, чорний мелений перець і гвоздику. Вичавити в маринад сік апельсина і налити олію.
- Окремо нарубати дрібненькими шматочками часник і імбир. Висипати їх у миску з маринадом і ретельно перемішати.
- Добре промити під струменем води курячу грудку. Помістити її в миску з маринадом і трохи пом'яти руками. Накрити вміст миски харчовою плівкою і поставити маринуватися в холодильник не менше, ніж на 45 хвилин. Не рекомендовано маринувати курку більше 2 годин. Так м'ясо стає м'яким і втрачає свою структуру.
- Щоб температура курки наблизилася до кімнатної, її необхідно дістати з холодильника за 20 хвилин до початку приготування.
- Розігріти решітку для гриля. Злегка змастити поверхню оливковою олією і обсмажити м'ясо 4 хвилин з кожного боку.
- Перед подачею на тарілку викласти листя руколи. На подушку із зелені помістити приготоване м'ясо. Прикрасити авокадо і кільцями червоної цибулі.
5 ситних салатів із куркою для здорового сніданку
Курячі грудки з овочами і сиром
Інгредієнти
- 2 курячих грудки
- Жменя суцвіть броколі
- 1 маленький солодкий перець
- 1 невеликий помідор
- 50 г тертого сиру
- 2 ст. л. сметани або натурального йогурту
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Броколі відварити в підсоленій воді 5 хвилин.
- Нарізати брокколі, помідори і перець. Натерти сир на середній тертці, з'єднати з овочами.
- Додати сметану або йогурт, приправити і перемішати.
- Курячі грудки помити, розрізати уздовж, посолити і поперчити з обох боків. В отримані кишеньки викласти начинку і скріпити зубочистками.
- Обсмажити філе з обох боків на сильному вогні, щоб воно підрум'янилося.
- Перекласти грудки в форму для випічки. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.
Куряча грудка в лимонному соку
Інгредієнти
- 500 г курячих грудок
- Сік одного лимона
- 2 ст. л. оливкової олії
- Кілька зубчиків часнику
- Спеції за смаком
Спосіб приготування
- Вимийте грудки і обсушіть.
- У мисці змішайте лимонний сік зі спеціями, оливковою олією і часником.
- Помістіть курку в форму для випічки і залийте лимонним соусом.
- Прикрийте фольгою і помістіть в попередньо розігріту духовку.
- Запікайте курячу грудку в духовці близько 30 хвилин.
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