Чим корисна черешня – 8 важливих для здоров'я речовин у цій ягоді

Черешня полезна із-за свого хімічного складу, в цій ягоді багато важливих для здоров'я речовин / Фото: Колаж: Сьогодні,

Черешню є за що любити – це смачна і корисна ягода , А її збагачений хімічний склад допоможе підтримати та зміцнити здоров'я. Чим корисна черешня та скільки її їсти – розповіла дієтолог, психолог, консультанта зі здорового харчування Ксенія Рен .

рен / Фото: пресслужба

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Кожна ягідка черешні містить безліч корисних сполук, серед яких:

антоціани та каротиноїди; мікро- та макроелементи (фтор та натрій, кальцій, цинк, хром, кобальт та ін.); у ягодах міститься багато вітаміну С (аскорбінова кислота); каротин та провітамін А; нікотинова кислота; вітаміни групи В; пектини; кумарини.

Черешню недаремно називають "серцевою ягодою", тому що вона – відмінний профілактичний засіб для злагодженої роботи серцево-судинної системи. Завдяки калію, магнію, вітамінам РР (що насичує клітини киснем) та сечогінній дії, черешневі плоди знижують артеріальний тиск. А це сприяє підтримці функцій серцевого м'яза.

Пектини та кумарини зміцнюють кровоносні судини, запобігають тромбоутворенню, виводять із організму "поганий" холестерин Всі ці корисні якості черешні значно знижують ризик атеросклерозу, гіпертонії, ішемічної хвороби серця.

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Черешню не дарма називають "серцевою ягодою", тому що вона – відмінний профілактичний засіб для злагодженої роботи серцево-судинної системи

Також черешня часто використовується для дієт, оскільки містить мало калорій (52 ккал на 100 г ягід), а ще ягоди позитивно впливають на шкіру, зв'язки та суглоби, рекомендовані при анемії. У день у середньому рекомендується з'їдати не більше 300-400 г ягід і фруктів, тож розраховуйте свої порції.

З обережністю слід ставитися до черешні (особливо червоних сортів) хворим на цукровий діабет, а також тим, хто має схильність до алергічних проявів. І, звичайно, не варто надмірно захоплюватися цими ранніми літніми ягодами, поїдати їх кілограмами, інакше здуття живота (метеоризм) буде забезпечене.

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