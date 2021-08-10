Чим корисний вакуумний масаж і як його зробити вдома

Вакуумний масаж найчастіше використовують проти целюліту / Фото: freepik.com

Гумові, силіконові банки "прийшли" на зміну скляним: вони дозволяють ефективно робити вакуумний масаж на різних ділянках тіла. Також є апаратні технології: навіщо робити вакуумний масаж, чи всім він потрібен і як зробити масаж банками власноруч вдома – розповіла масажистка-фізіотерапевтка Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

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У чому користь вакуумного масажу банками

Майже кожен з нас зустрчався з таким видом масажу ще в дитинстві, коли наші мами або бабусі лікували застуду за допомогою поставлених на спину банок. Сьогодні є маса варіантів баночного масажу: будь-яка з цих технік допомагає не лише прибрати целюліт.

Хоча баночний вакуумний масаж (як апаратний, так і ручний) вважається одним з найбільш ефективних способів боротьби з апельсиновою скоринкою. Принцип вакуумного масажу базується на тому, що, коли фізіотерапевт ставить на шкіру банку, всередині неї створюється тиск. Це допомагає посилити кровообіг, поліпшити надходження кисню до шкірних тканин, підвищує тонус шкіри, "розганяє" лімфу.

Таким чином жирові відкладення в шкірі розщеплюються, набряклість знижується, стимулюється вироблення в шкірі колагену і поліпшується її еластичність. Баночний вакуумний масаж допоможе прибрати не тільки целюліт, а також розслабити м'язи. Використовують баночний масаж для відновлення після простудних захворювань, реабілітації після травм і забоїв, коли є проблеми з опорно-руховим апаратом і не тільки.

Крім того, метаболічні, відновлювальні та імунні процеси після масажу банками в тканинах прискорюються, що допомагає підвищити імунітет.

А який вакуумний масаж взагалі буває

Вакуумний масаж робиться різними способами: апаратний, наприклад, роблять лише у салонах за допомогою спеціального приладу, в якому чергуються перепади тиску. Є апарат, який поєднує вплив вакуумом на шкіру з лазерними променями.

Вакуумні апаратні масажі активно використовують для боротьби з целюлітом / Фото: unsplash.com

Вакуумно-роликовий масаж робиться спеціальними банками, всередині яких знаходяться спеціальні ролики. За рахунок них масажний ефект посилюється ще більше. І, нарешті, масаж банками, які зараз виготовляються різних розмірів і з різних матеріалів – силікону, гуми і т.д. такому масажу можна навчитися і робити його вдома власноруч.

Але обов'язково проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, оскільки щодо вакуумного масажу є протипоказання.

Кому не можна робити вакуумний масаж

Така процедура не виконується коли є шкірні захворювання, особливо коли є запальні процеси (вугрове висипання, акне), ранки або садна на шкірі. Також не рекомендується баночний чи вакуумний масаж людям з гіпертонією, варикозною хворобою, тромбофлебітом, захворюваннями серця і судин, інфекцій, особливо в гострій формі, онкологією.

На період вагітності та місячних теж слід відмовитися від такої процедури. Важливий момент – навіть якщо масаж вам не протипоказаний, то обов'язково потрібно навчитися техніці виконання. А також підготувати шкіру перед масажем.

Як готувати шкіру перед баночним масажем

Перед початком процедури треба в тих місцях, де буде проводитися масаж, розігріти шкіру. Прийміть ванну або можна помасажувати і розігріти шкіру за допомогою олії (нагрійте олію в руках або за допомогою спеціальної аромалампи). Наносити олію потрібно в будь-якому випадку, так шкіра захищається від пошкоджень.

Добре підходять для цього олії кропу, пачулі, розмарину (якщо у вас немає на них алергії), вони стимулюють лімфоток і кровотік. Додатково до олії застосовується антицелюлітний крем.

Важливо! Уникайте так званих заборонених зон: це область грудей (молочні залози) і серця. А також район паху, внутрішня поверхня стегон (вірніше – верхня частина), зони під колінами. Тут базуються лімфовузли і масажувати, тим більше банками, ці зони не слід.

Як правильно робиться вакуумний масаж?

Рухи повинні бути кругові, плавні, банка разом з тим не відривається від шкіри, не слід на неї тиснути. Ноги обробляються знизу-вгору, починайте трохи вище зони коліна, живіт – за годинниковою стрілкою. Обробити сідниці або спину самостійно неможливо, тут потрібна допомога, але сідниці масажуються від центру до зовнішньої кордоні. Спина – зверху вниз.

Як часто потрібно масаж банками і як довго?

Кожна зона масажується близько 3-4 хвилин, якщо ваша мета – "розігнати" целюліт . У міру виконання масажу ви відчуєте, яка саме тривалість процедури вам потрібна. Але головне, не перестаратися. Також потрібно робити перерву між процедурами як мінімум 1-2 дня, щоб дати можливість шкірі і капілярах відновитися.

В середньому, для одного курсу знадобиться 10-15 сеансів, шкіра помітно підтягнеться вже після першого, а антицелюлітний результат стане помітний після 3-5 сеансів. Таких курсів на рік достатньо 2-3, а задля профілактики целюліту можна проводити самомасаж банками 1 раз на 2 тижні.

Але тільки за допомогою банкового масажу не добитися ідеальної стрункої фігури. Так, такий масаж надає шкірі тонус і допомагає згладити апельсинову шкірку. Але для стрункості і гарного тіла також потрібно раціональне харчування і фізичні навантаження. Форсувати виконання процедури, робити її часто, залишати банки надовго загрожує синцями (гематомами) на шкірі і ні до чого доброго не приведе.

А можуть після вакуумного банкового масажу бути синці?

Можуть, якщо виконувати техніку з поспіхом, плюс банку почне зісковзувати і ефективність знижується. Також якщо залишити банку на тілі довше, ніж на 3-5 секунд, буде гематома або невеликий синець: це залежить від того, як довго "присоска" залишається на тілі.

Фізіотерапевт може залишати банки на тілі, якщо робить не просто антицелюлітний масаж, а, наприклад, відновлючі або розслаблюючі процедури для м'язів. Або проводить реабілітацію після перенесеної травми, захворювання і т.п.

У таких випадках синці на тілі будуть. Крім баночного асажу часто ще застосовується китайська техніка гуа-ша за допомогою спеціального скребка. Мікроскопічні крововиливи, які залишаються на тілі після таких процедур і зовні виглядають, як синці, проходять протягом 3-7 днів. Також боротися з целюлітом можна за допомогою інших технік, як – дивіться відео.

Нагадаємо, раніше ми також писали, чим корисний масаж голови.