Серпень – час цвітіння амброзії, сильного алергену. Більшість сприймає сезонну алергію як дрібницю, а хворобу потрібно лікувати. Як – в сюжеті

Алергія на амброзію може призвести до бронхіальної астми / Фото: Сьогодні

Для кожного п'ятого українця прогулянка вулицею в серпні може закінчитися в лікарняній палаті. Це все через бур'яни, особливо амброзію, яка дуже сильний алерген і швидко розноситься вітром за сотні кілометрів. Чим небезпечна сезонна алергія на амброзію і не тільки на неї, як розпізнати хворобу, навіщо лікувати алергію і як правильно – розбиралася Євгенія Коваленко.

Чому виникає алергія?

Зазвичай амброзія, один з найсильніших алергенів, зацвітала в серпні, але через зміну клімату тепер уже з середини липня люди починають страждати від дискомфорту в носі. Через рясні виділення стає неможливо дихати, сверблять очі і вуха, червоніють повіки, течуть сльози. Читайте також: Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Мучить кашель, чхання, першіння в горлі. Так проявляється алергія – надмірна реакція імунітету на сторонні речовини, тобто захисних антитіл виробляється набагато більше, ніж потрібно. Чому це відбувається?

Як зазначає Олександр Назаренко, кандидат медичних наук, імунолог-алерголог вищої категорії – через порушення в імунній системі. Вони можуть бути як вроджені, так і набуті: під впливом зовнішнього середовища + імунна система дає збій. Але все ж більшість алергічних хвороб – це справжня алергія і вона генетично детермінована.

Тобто якщо у батька або у матері є алергія, то у дитини ймовірність захворювання буде 50-60 відсотків.

Якщо обоє батьків страждають на алергію – це практично 100% буде у дитини. Але зараз багато алергію плутають із застудою, а особливо – коронавірусом.

Як відрізнити алергію від простуди або ковіду?

Сімейний лікар Наталя Коломай зазначає, що при алергії – сезонній, будь-якій іншій, ніколи не буде температури. А при вірусних захворюваннях вона однозначно буде, плюс загальна симптоматика: головний і м'язовий біль, слабкість. Сезонна алергія триває більше двох тижнів, якщо період цвітіння якоїсь рослини ще довше – то відповідно, триває і алергічна реакція на неї.

Сезонна алергія триває весь період цвітіння якоїсь рослини-алергену / Фото: Pixabay

А якщо ми говоримо про вірусні захворювання, то це найчастіше всього 10 днів (якщо без ускладнень). При алергічній реакції використовують антигістамінні препарати, але вони не лікують алергію, а лише послаблюють симптоми і на деякий час поліпшують стан.

Як же правильно лікувати алергію?

Розв'язати проблему може алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ), яка підбирається індивідуально. Однак все залежить від того, на які саме білки у людини виникає чутливість. Щоб це визначити, досліджують кров пацієнта, проводять молекулярну діагностику. Такий аналіз допомагає спрогнозувати розвиток алергічних реакцій і призначити правильне лікування.

Читайте також: Алергія – хвороба цивілізації: як вилікувати її назавжди, а не просто усувати симптоми

Також важливо дотримуватися правильних рекомендацій щодо харчування. Адже у людини може бути ще і перехресна харчова алергія. Наприклад, алергія на амброзію, на головний білок цієї рослини, але цей білок є не тільки в амброзії, а практично у всіх рослинних продуктах. Тому людина з алергію на амброзію також реагуватиме, наприклад, на диню, на кавун. Це означає, що у неї перехресна алергія.

Але біда в тому, що більшість людей досі сприймає сезонну алергію як дрібницю, поки не виникають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Що може статися, якщо затягнути з лікуванням?

Нелікована алергія часто призводить до розвитку бронхіальної астми. Також може розвинутися набряк Квінке, як наслідок перехресної алергії. Відбувається набряк обличчя і гортані, задуха, людина може задихнутися, якщо вчасно не надати допомогу.

У випадку з амброзією, проблема ще в тому, що ця рослина здатна виживати навіть при найнесприятливіших умовах.

Зазвичай її обробляють спеціальними препаратами або виривають з корінням. Але скошування не допомагає. Тому важливо отримувати правильну терапію.

А як ще захистити себе від алергії?

Крім спадковості і погіршення екології, на розвиток алергічних реакцій впливає неякісне харчування, а також стреси і супутні захворювання. Тому перегляньте свої звички.

Важливо: Ще надмірна гігієна призводить до зниження імунітету. Через стерильні умови імунітет не може проявити себе в боротьбі з різними патогенами, тому починає воювати з власними клітинами. Тому, дотримуючись гігієни, не варто впадати в крайнощі.

Також раніше ми писали, як засмагати, якщо алергія на сонце.