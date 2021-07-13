Чим небезпечний полікістоз яєчників: чому акне і безпліддя – лише верхівка айсберга

Порушення циклу, вугровий висип і випадання волосся марно лікувати косметологічними процедурами, якщо проблема в яєчниках. Що робити – розповіла ендокринолог

Вугрі не вилікується косметологічними процедурами, якщо причина в полікістозних синдромі яєчників / Фото: Сьогодні

Синдром полікістозних яєчників – одне з дуже поширених захворювань серед молодих жінок, через яке виникають проблеми зі шкірою, менструальним циклом , не виходить завагітніти. Але при даному захворюванні існує також великий ризик розвитку діабету та онкології. Як розпізнати, що проблема саме в яєчниках, чому важливо обстежитися і лікуватися – розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська .

Ганна Шаргородська / Фото: пресслужба

Наскільки синдром полікістозних яєчників – актуальна проблема?

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), саме так правильно називається захворювання (в народі часто говорять просто полікістоз яєчників), зустрічається у кожної 10-ї жінки. Проявлятися захворювання, залежно від ступеня порушення, може як невеликими порушеннями менструального циклу, так і повним безпліддям.

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Дане захворювання відноситься до гормональних порушень, які часто виникають у жінок репродуктивного віку. При СПКЯ яєчники збільшуються в розмірі, на них з'являються множинні маленькі бульбашки з рідиною – кісти. При цьому підвищується рівень чоловічих гормонів, місячні можуть взагалі зникнути, стають короткими або навпаки – надто тривалими. Але крім того, що жінка не може завагітніти, шкіра стає жирною, з'являється висип, починаює випадати волосся на голові і посилено рости на тілі, нелікованих синдром полікістозних яєчників може привести до ще більш серйозних проблем зі здоров'ям.

Які ж серйозні захворювання провокує полікістоз яєчників?

У жінок з таким захворюванням не тільки страждає шкіра, волосся, порушується прохідність маткових труб і настає безпліддя. Також СПКЯ призводить до метаболічних порушень: розвитку інсулінорезистентності та підвищення рівня холестерину (і таких жінок – 70% серед тих, у кого діагностують СПКЯ).

Це означає, що ризик розвитку цукрового діабету, а також метаболічного синдрому, захворювань серця і судин зростає в кілька разів!

А ще синдром полікістозних яєчників – це додатковий ризик розвитку раку.

Погіршує всі ці й так нерайдужні перспективи зайва вагу, на жаль, е тільки жінки, а й чоловіки в Україні страждають від ожиріння.

Що ж робити, якщо є проблеми з циклом, шкірою і волоссям?

Часто жінки не звертають увагу на проблемні місячні, списуючи їх на стреси або переохолодження. А вугровий висип, що впадають волосся і проблеми зі шкірою намагаються вирішити за рахунок косметологічних процедур. Але професійний косметолог відразу запідозрить, що проблема викликана гормональними порушеннями в організмі і направить таку жінку до гінеколога або ендокринолога.

Якщо менструальний цикл порушений, важливо звернутися до гінеколога / Фото: freepik.com

Якщо крім пролем зі шкірою і волоссям (або взагалі за відсутності таких) у жінки порушений менструальний цикл, не виходить завагітніти, то необхідно звернутися до лікаря і пройти діагностику, яку призначить фахівець.

А що може порадити лікар?

Важливо своєчасно діагностувати захворювання, відновити регулярні місячні і овуляцію, дозрівання яйцеклітини. Якщо жінка у якої діагностували СПКЯ хоче стати мамою, то відкладати народження первістка в такому випадку не варто: чим вона молодша, тим якість її яйцеклітин вище і шанс завагітніти – теж.

При поликистозе яєчників потрібно відмовитися від швидких вуглеводів і контролювати вагу / Фото: Depositphotos

Крім терапії, яку призначить лікар, важливо буде стежити за харчуванням: виключити швидкі вуглеводи, тобто в основному продукти з цукром. А також регулювати вагу, бути фізично активною і стежити за ним все життя: тому що підтримання маси тіла в нормі допоможе уникнути розвитку серйозних ускладнень, в тому числі і онкології.

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