Чим найкраще збити температуру у дитини – відповідь лікаря Комаровського

Збити температуру дитині, якщо вона висока, найкраще жарознижувальним сиропом або розчином / Фото: Колаж: Сьогодні
Свічки чи сироп? Який засіб вибрати, якщо у дитини піднялася температура ? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що варіанти лікування залежать від стану малюка, а також розповів, якої помилки найчастіше припускаються батьки.
Тому якщо у дитини помірна температура (наприклад, 38 градусів) та попереду ціла ніч, тоді можна ввести свічку, – порекомендував лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна"
Зовсім інакші справи, якщо дитині дуже погано, і тому їй потрібно допомогти якнайшвидше. Зазвичай багато батьків роблять поширену помилку, використовуючи у такому разі свічку. Але за високої температури тіла (вище 39 градусів) відбувається централізація кровообігу: виникає спазм периферичних судин та слизових оболонок.
Організм забезпечує кровопостачання життєво важливих органів (легкі, серце, мозок). У такому стані відбувається ще й спазм прямої кишки, тому ефекту від введення свічки не буде.
Коли дуже висока температура і дитина виглядає блідою, краще використовувати рідку лікарську форму, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Це може бути сироп, розчин чи суспензія
Тобто у батьків є два варіанти дій :
Всі свої питання щодо здоров'я дітей і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
Також читайте: "Як відучити дитину від солодощів".