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Як відучити дитину від солодощів – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 січня, 07:30
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Коли ми привчаємо дітей їсти солодощі, то створюємо їм багато проблем зі здоров'ям у майбутньому. Євген Комаровський радить поступово знижувати кількість цукру в раціоні дітей
Відучити дитину від солодощів - значить уникнути шляху до зайвої ваги та проблем із зубами в майбутньому
Відучити дитину від солодощів - значить уникнути шляху до зайвої ваги та проблем із зубами в майбутньому / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо дитина постійно п'є солодкий компот і відмовляється від води, чи є привід для занепокоєння? Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" порадив батькам прості дії, як відмовитися від цукру, зберегти нормальну вагу та здоровими зуби малюка.

Коли дитина випиває до чотирьох літрів солодкого компоту впродовж дня, то вона або хоче вгамувати спрагу, або їй подобається солодкий смак напою.

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Якщо дитина дійсно відчуває спрагу, то питиме воду, компот без цукру або інший напій
Якщо дитина дійсно відчуває спрагу, то питиме воду, компот без цукру або інший напій / Фото: unsplash.com

Спочатку дайте малюкові компот без цукру. Якщо він справді відчуває спрагу, то питиме воду, компот без цукру або будь-який інший напій.

Якщо ж дитина п'є компот лише тому, що їй подобається солодкий смак: у малюка вже сформовано шкідливу звичку, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Є два способи позбутися цукрозалежності.

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  1. Перший варіант: сказати, що вдома закінчився цукор. І тоді приготуйтеся до того, що будуть істерики, прохання, благання, тобто вам доведеться потерпіти така поведінка дитини кілька днів.
  2. Другий варіант більш щадний: ви можете щодня поступово зменшувати кількість цукру у компоті.

Коли ви повністю відмовитеся від цукру, і дитина відчуватиме природну солодкість напою, можна почати зменшувати концентрацію компоту, – порадив лікар-педіатр вищої категорії. – І таким чином ви відучите дитину від вживання величезної кількості солодкої рідини.

За словами Євгена Комаровського, 4 літри солодкого компоту на день – це прямий шлях до зайвої ваги і проблем із зубами, тому що дитина звикає до солодощів.

Коли ми привчаємо їсти солодощі, то створюємо своїм дітям дуже багато проблем у майбутньому, – сказав кандидат медичних наук в інтерв'ю каналу "Україна". – Тому що у дорослому віці обмін речовин значно сповільнюється, а звичка отримувати у вигляді солодощів величезну кількість концентрованої енергії, яку нема куди витрачати, залишається.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Читайте також "Чи шкідливі дітям солодкі газовані напої".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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