Чем лучше всего сбить температуру у ребенка – ответ доктора Комаровского

Сбить температуру ребенку, если она высокая, лучше всего жаропонижающим сиропом или раствором / Фото: Коллаж: Сегодня
Свечи или сироп? Какое средство выбрать, если у ребенка поднялась температура? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что варианты лечения зависят от состояния малыша, а также объяснил, какую ошибку чаще всего допускают родители.
Поэтому если у ребенка умеренная температура (например, 38 градусов) и впереди целая ночь, тогда можно ввести свечу, – порекомендовал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина"
Совсем иначе обстоят дела, если ребенку очень плохо, и поэтому ему нужно помочь как можно быстрее. Обычно многие родители совершают распространенную ошибку, используя в таком случае свечу. Но при высокой температуре тела (выше 39 градусов) происходит централизация кровообращения: возникает спазм периферических сосудов и слизистых оболочек.
Организм обеспечивает кровоснабжение жизненно важных органов (легкие, сердце, мозг). В таком состоянии происходит еще и спазм прямой кишки, поэтому эффекта от введения свечи не будет.
Когда очень высокая температура и ребенок выглядит бледным, лучше использовать жидкую лекарственную форму, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Это может быть сироп, раствор или суспензия
То есть у родителей есть два варианта действий:
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