Чем лучше всего сбить температуру у ребенка – ответ доктора Комаровского

Сбить температуру ребенку, если она высокая, лучше всего жаропонижающим сиропом или раствором / Фото: Коллаж: Сегодня

Свечи или сироп? Какое средство выбрать, если у ребенка поднялась температура? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что варианты лечения зависят от состояния малыша, а также объяснил, какую ошибку чаще всего допускают родители.

Если вы решили использовать лечебную свечу, то важно знать, что всасывание через прямую кишку, куда она вставляется, происходит намного медленнее, чем всасывание из желудка. Но эффект препарата будет растянут по времени.

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Поэтому если у ребенка умеренная температура (например, 38 градусов) и впереди целая ночь, тогда можно ввести свечу, – порекомендовал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина"

Совсем иначе обстоят дела, если ребенку очень плохо, и поэтому ему нужно помочь как можно быстрее. Обычно многие родители совершают распространенную ошибку, используя в таком случае свечу. Но при высокой температуре тела (выше 39 градусов) происходит централизация кровообращения: возникает спазм периферических сосудов и слизистых оболочек.

Если температура умеренная (38 градусов) и впереди ночь, то можно вместо жаропонижающего сиропа использовать свечу / Фото: freepik.com

Организм обеспечивает кровоснабжение жизненно важных органов (легкие, сердце, мозг). В таком состоянии происходит еще и спазм прямой кишки, поэтому эффекта от введения свечи не будет.

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Когда очень высокая температура и ребенок выглядит бледным, лучше использовать жидкую лекарственную форму, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Это может быть сироп, раствор или суспензия

То есть у родителей есть два варианта действий:

Первый: если умеренная температура и впереди целая ночь – подойдет свеча.

Второй: если очень высокая температура и нужно немедленно помочь ребенку – используйте жидкие лекарственные формы.

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