Аферист з Tinder: як не стати жертвою шахрая у додатках для знайомств – поради психолога

Як не потрапити на гачок до шахраїв, знайомлячись із чоловіками у додатках / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Вже кілька днів Мережа гуде враженнями про новий фільм Netflix "Аферист із Tinder" про шахрая Саймона Ліваєва, який виманював гроші у жінок. Документальний фільм став справжнім хітом стрімінгової платформи. Сюжет картини розповідає про заповзятливого ізраїльтянина, що вдавав багатія, і про те, як йому вдалося обдурити дівчат у різних країнах Європи на 10 мільйонів євро і залишитися безкарним.

У соцмережах почалася справжня буря. Одні звинувачують жертв шахрая, що, як кажуть, сама винна, інші вихваляють кмітливість Саймона, треті лаються з першими, четверті розповідають свої історії.

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Ми з психологом Тамарою Добудогло вирішили розібратися в ситуації і скласти чек-лист, як не потрапити на вудку аферисту, знайомлячись із чоловіком у Tinder та інших додатках знайомств.

Перше, що варто пам'ятати, ми знайомимося з людиною в Tinder по фото та невеликому опису. Не треба будувати ілюзії та представляти його образ. Запам'ятайте, що цей чоловік – незнайомець.

Ми починаємо спілкуватися з хлопцем, який сподобався, як правило, на різні відсторонені теми. Ми не видаємо своїх секретів, але намагаємося дізнатися все про людину, щоб відчути безпеку.

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Перед тим, як вирушати на побачення з незнайомцем, варто дотримуватись основних правил безпеки:

Плануйте зустріч у людних місцях.

Не погоджуйтесь на поїздки додому, до друга, за місто.

Обов'язково попередьте близьких, подругу, колегу або будь-яку людину, якій довіряєте, куди ви їдете і з ким. Поділіться основною інформацією про супутник, його фото, контакти тощо.

Можна також попросити подругу дзвонити вам у певний проміжок часу, щоб переконатися, що все гаразд.

Намагайтеся не брати на перше побачення із собою важливі документи, кредитні картки або велику суму грошей. Візьміть окремий портмоне, у якому буде обмежена сума. І, навіть якщо у вас вкрадуть гаманець, поки ви відлучитеся до вбиральні, шахрай не повинен дізнатися про вас щось, виходячи з його вмісту.

Постарайтеся зібрати про чоловіка всю необхідну інформацію: де навчався/вчиться, який вуз, де працює, ким, як звуть колег, хто його близькі друзі.

Уважно вивчіть соцмережі нового знайомого. Зверніть увагу на дату створення профілю, кількість друзів і особливо профілі цих друзів. Адже це можуть бути боти.

Придивіться до фото хлопця у профілі Tinder. На знімку має бути відкрите обличчя, його можна розглянути, видно очі. Зверніть увагу на локації, де зроблено фото, і чи це не фотошоп.

Важливо! Уважно вивчіть опис профілю чоловіка. Якщо розповідь про себе нескладна і нелогічна, перед вами може виявитися психопат. Люди із психічними розладами мають порушення зв'язного мислення.

Вибирайте для побачень добре знайомі місця та ресторани. Пам'ятайте, аферисти можуть заманити вас до пафосного закладу, зробити дуже дороге замовлення і під хитрим приводом залишити одну. За рахунок вам доведеться платити самій. Такими схемами люблять користуватися адміністрацією горе-ресторанів.

Також не варто давати свої кредитні картки чужій людині або називати дані, вказані на них. Пам'ятайте, шахрайських схем багато, вони оновлюються чи не щогодини.

Будьте обережні та бережіть себе! Пам'ятайте, ваша безпека – особиста справа.

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