Chanel випустили різдвяну колекцію, присвячену культовому аромату

Різдвяна колекція макіяжу Chanel / Фото: Колаж: Сьогодні

Нарешті Chanel №5 більше не асоціюватиметься виключно з парфумом, адже модний Дім випустив різдвяну колекцію макіяжу Chanel Holiday Makeup Collection 2021, яка носить таке ж ім'я. Такому подарунку під ялинку буде рада будь-яка модниця, і зараз саме час подбати про новорічні сюрпризи для рідних, завдяки знижкам на Чорну п'ятницю 2021 .

Надихнув авторів Chanel Holiday Makeup Collection 2021 на різдвяну новинку саме легендарний аромат Chanel N°5.

Реклама

Тепер носити N °5 означає також носити макіяж.

– стверджують творці креативної студії макіяжу Chanel.

До лімітованого різдвяного випуску косметики Chanel N°5 увійшли: палітра тіней для повік з тисненням у вигляді улюбленого номера Мадемуазель та флакона №5, 5 ексклюзивних відтінків помади Rouge Allure, 37 кольорів лаку для нігтів Le Vernis, багатофункціональний зволожуючий бальзам з ефектом сяйва, флюїд-хайлайтер для обличчя та декольте, стійкі рідкі тіні для повік у двох відтінках.

Реклама

Палітра Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow налічує 4 відтінки пудрових тіней для повік: атласний бурштиновий, перлинно-білий із золотим перламутровим мерехтінням, блискучий білий, матовий насичений чорний. Отже, всього із чотирьох відтінків можна створити макіяж на будь-який випадок життя: від ділової зустрічі вранці – до зухвалого вечірнього.

Помада Rouge Allure представлена в 5 відтінках (147 Emblématique: глибокий сяючий червоний; 157 Légendaire: коричнево-гранатовий; 176 Indépendante: вогненно-червоний; 99 Pirate: червоний з холодним підтоном; 191 Rouge Brûlant: інтенсивний та інтенсивний. Сам тільки дизайн ковпачка вже заслуговує на гучні оплески.

Реклама

Помади Rouge Allure, Chanel у 5 відтінках / Фото: vogue.ua

Ультра-стійкий лак для нігтів Le Vernis вийшов у відтінку 913 – Rouge Intemporel. А доповнить його і надасть глянцевий блиск фінішне покриття.

Для любительок стриманої вишуканості також є сюрприз – багатофункціональний зволожуючий бальзам Baume Essentiel золотисто-бежевого кольору, що створює ефект мерехтіння, м'яко скульптурує і надає сяйва.

Плюс ще один новий засіб у колекції – флюїд-хайлайтер Fluide Enlumineur, доступний у лімітованому відтінку Or Ivoire, що надає рисам обличчя легке сяйво.

Також спеціально для колекції N°5 Chanel було створено два ексклюзивні відтінки стійких рідких тіней для повік Ombre Premiere Laque Glitter № 17 – Or Noir та № 27 – Or Ambré. Кожен з них має текстуру другої шкіри, забезпечуючи стійкий та інтенсивний макіяж.

Адвент-календар Chanel №5

І те, на що чекає кожна модниця – адвент-календар! Спеціально до Різдва виходить адвент-календар Chanel, оформлений, звичайно, формою флакона Chanel №5, і складається він із 27 комірок, в яких на вас чекають унікальні аксесуари, мініатюри засобів та пам'ятні артефакти, пов'язані з історією легендарного аромату.

Через 100 років після появи парфуму №5 Дім створив нову їхню версію – №5 Eau de Parfum, флакон яких створений з переробленого скла, що ніяк не вплинуло на його зовнішню чистоту та блискучий вигляд. А картонна коробка – з паперової маси, що біорозкладається.

Композицію аромату створював штатний парфумер Дому Олів'є Польж, який став наступником свого батька Жака Польжа на цій посаді.

Читайте також: