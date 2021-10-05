Бікіні, логоманія і ода 1980-м: Chanel показали колекцію, яка претендує на звання найгіршої в сезоні (фото)

Chanel SS 2022 / Фото: Vogue
Віржіні Віар представила колекцію сезону весна-літо 2022 для будинку Chanel, після перегляду якої багатьом захочеться попросити креативного директора ще раз перечитати модні уроки Карла Лагерфельда.
Інсайдери індустрії вже порівнюють образи колекції з гламурними виходами супермоделей в 1980-х, а також з речами мас-маркет бренду Topshop 2006 року.
Показ колекції весна-літо 2022 пройшов сьогодні вранці в Парижі. Для події натягнули тент, а сам подіум підняли вище зали для глядачів, як це було прийнято 30 років тому. Атмосфера шоу відносить до 80-х і 90-х, коли фотографи дозволяли собі кричати манекенницям, щоб ті позували з правильного ракурсу, а моделі ходили з посмішками на обличчі, що стало, мабуть, єдиним класним моментом всього дійства.
У колекцію Віржіні увійшли: лаковані сукні та костюми в пайєтках, спідниці-трапеції довжини максі, міні-спідниці, велосипедки, бікіні, сітчасті парео, ланцюги на талії і така кількість монограм бренду на одязі, з якими можуть зрівнятися тільки торгові прилавки в підземних переходах.
Оверсайз-пальто, костюми та сукні з твіду, взуття та сумки також відсилали до епохи 80-х. Дизайн же їх продиктований комерційним успіхом речей Chanel у мешканок Верхнього Іст-Сайду.
Ностальгія за минулими часами простежувалася у всьому показі, включаючи фінальний трек шоу – пісня Freedom Джорджа Майкла.
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