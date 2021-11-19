Б'юті-рутина: як доглядає за шкірою обличчя Лілія Ребрик

Щоденна б'юті-рутина Лілії Рубрик / Фото: Колаж: Сьогодні

Лілія Ребрик переконана, що здорова та красива шкіра – це запорука нашої впевненості. Погодьтеся, набагато приємніше робити селфі і круті фото для свого Instagram на смартфон коли у вас ідеальна шкіра. Однак процес догляду не повинен займати багато часу.

Протягом багатьох років Ребрик через робочі процеси використовує багато гриму тому ретельне очищення шкіри обличчя – важливий етап у щоденній б'юті-рутині.

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Очищення шкіри обличчя

Засоби очищення вона використовує у поєднанні зі спеціальними гаджетами – в арсеналі ведучої є щіточка з вібрацією, яка коштує від 100 гривень, а також проста механічна – така коштуватиме близько 40 гривень.

Бьюті-секрети Лілії Ребрик / Фото: пресслужба

Спочатку трохи зволожуємо нашу шкіру водою. Наносимо краплю очищувального засобу на гаджет і рухаємося масажними лініями – від центру обличчя до лінії росту волосся. Він сам вимкнеться за хвилину – це означає, що процедуру краси можна закінчувати, – зазначила ведуча. – Далі змиваємо засіб і легко витираємо рушником. При цьому важливо не натирати шкіру, тому що обличчя одразу почервоніє. А навіщо ці проблеми?

Догляд за шкірою навколо очей

Особливий догляд потрібний і тонкій шкірі навколо очей. Лілія використовує крем для цієї зони обличчя і легкими рухами наносить його навколо очей, таким чином роблячи розслаблюючий масаж.

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Важливі косметичні засоби:

Щодня Лілія використовує кілька б'юті-засобів:

денний крем із SPF,

нічний крем,

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сироватка, що посилює дію крему.

Також Лілія віддає перевагу тканевим маскам з гіалуроновою кислотою, які використовує із спеціальним девайсом. Спочатку він нагріває шкіру обличчя, а потім охолоджує її, закриваючи пори.

Коли девайс вібрує, ми відчуваємо, як діють активні речовини, і наша шкіра зволожується. А коли з'являється зелене світло, це означає, що гаджет починає охолоджувати шкіру. Знову ж таки – проводимо ним масажними лініями, наче розтягуємо обличчя на посмішку, щоб воно було відкритим, – поділилася б'юті-секретами артистка.

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