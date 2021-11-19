Бьюти-рутина: как ухаживает за кожей лица Лилия Ребрик

Ежедневная бьюти-рутина Лилии Рубрик / Фото: Коллаж: Сегодня

Лилия Ребрик убеждена, что здоровая и красивая кожа – это залог нашей уверенности. Согласитесь, гораздо приятнее делать селфи и крутые фото для своего Instagram на смартфон, когда у вас идеальная кожа. Однако процесс ухода не должен занимать много времени.

На протяжении многих лет Ребрик в силу рабочих процессов использует много грима, поэтому тщательное очищение кожи лица – важный этап в ежедневной бьюти-рутине.

Реклама

Очищение кожи лица

Средства очищения она использует в сочетании со специальными гаджетами – в арсенале ведущей есть щеточка с вибрацией, которая стоит от 100 гривен, а также простая механическая – такая обойдется в около 40 гривен.

Бьюти-секреты Лилии Ребрик / Фото: пресс-служба

Сначала немного увлажняем нашу кожу водой. Наносим каплю очищающего средства на гаджет и двигаемся по массажным линиям – от центра лица к линии роста волос. Он сам выключится через минуту – это значит, что процедуру красоты можно заканчивать, – отметила ведущая. – Далее смываем средство и легко вытираем полотенцем. При этом важно не натирать кожу, потому что лицо сразу покраснеет. А зачем нам эти проблемы?

Уход за кожей вокруг глаз

Особый уход нужен и тонкой коже вокруг глаз. Лилия использует крем для этой зоны лица и легкими прихлопывающими движениями наносит его вокруг глаз, таким образом делая расслабляющий массаж.

Реклама

Важные косметические средства:

Ежедневно Лилиия использует несколько бьюти-средств:

дневной крем с SPF,

ночной крем,

Реклама

сыворотка, усиливающая действие крема.

Также Лилия предпочитает тканевые маски с гиалуроновой кислотой, которые использует со специальным девайсом. Сначала он нагревает кожу лица, а затем охлаждает ее, закрывая поры.

Когда девайс вибрирует, мы чувствуем, как начинают действовать активные вещества, и наша кожа увлажняется. А когда появляется зеленый свет, это значит, что гаджет начинает охлаждать кожу. Опять же – проводим им по массажным линиям, словно растягиваем лицо на улыбку, чтобы оно было открытым, – поделилась бьюти-секретами артистка.

Читайте также: