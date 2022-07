Босоніжки літо 2022 – стильні моделі від українських брендів (фото, ціна)

Босоніжки та сандалії – синонім літньої моди. Модниці в усьому світі люблять відкрите взуття, адже його легко комбінувати з усіма речами в гардеробі. На тонких ремінцях, з квадратними носами, масивні моделі або варіанти на товстій підошві, каблуки з декором, всілякі відтінки від білого до чорного... Цього сезону є що вибрати.

Стильне взуття у стилі 1970-х, як у Керрі Бредшоу, чи практичні моделі. Все залежить від ваших уподобань.

Ми подивилися в колекціях українських брендів та зібрали найактуальніші босоніжки та сандалії, які стануть ідеальним доповненням до літнього образу. Не забувайте, купуючи одяг у вітчизняних виробників, ви підтримуєте економіку та даєте можливість людям заробити та виплатити зарплати.

Босоніжки One by One (2100 грн)