Босоножки лето 2022 – стильные модель от украинских брендов (фото, цена)

Модные босоножки на лето 2022 от украинских брендов / Фото: Коллаж: Сегодня

Босоножки и сандалии – синоним летней моды. Модницы во всем мире обожают открытую обувь, ведь ее легко комбинировать со всеми вещами в гардеробе. На тонких ремешках, с квадратными носками, массивные модели или варианты на толстой подошве, каблуки с декором, всевозможные оттенки от белого до черного… В этом сезоне есть, что выбрать.

Стильная обувь в стиле 1970-х, как у Кэрри Бредшоу, или практичные модели. Все зависит от ваших предпочтений.

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Мы посмотрели в коллекциях украинских брендов и собрали самые актуальные босоножки и сандалии, которые станут идеальным дополнением к летнему образу. Не забывайте, покупая одежу у отечественных производителей, вы поддерживаете экономику и даете возможность людям заработать и выплатить зарплаты.

Туфли розового цвета с сеточкой tm ByMe (2072 грн) / Фото: пресс-служба

Босоножки Carol коричневые кожаные на завязках (3300 грн) / Фото: kachorovska.com/

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Босоножки Jastoni_shoes (цена по запросу) / Фото: Инстаграм

Босоножки One by One (2100 грн) / Фото: instagram.com/onebyoneua/

Босоножки Gino Figini (1650 грн) / Фото: Инстаграм

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Сандалии Gino Figini (1650 грн) / Фото: Инстаграм

Сандалии jastoni_shoes (1650 грн) / Фото: Инстаграм

Сандалии Anna Yakovenko (цена по запросу) / Фото: Инстаграм

Мюли Dijoule (1550 грн) / Фото: Инстаграм

Выбирайте костюмы от украинских дизайнеров и польского ритейлера, которые идеально подойдут к самой модной летней обуви.