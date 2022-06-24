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Костюми на літо 2022 – ідеальні комплекти від польського бренду не за всі гроші світу (фото, ціна)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 червня, 15:50
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Вибрали 10 костюмів з бавовни, льону, віскози та шовку, які стануть відмінним поповненням літнього гардеробу. Які вибрати, де купити і з чим носити – у матеріалі
Костюми на літо 2022 – 10 трендів сезону, які варто приміряти
Костюми на літо 2022 – 10 трендів сезону, які варто приміряти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 25 червня знову відкриваються магазини польського ритейлера Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Якщо ви сумніваєтеся, чи варто купувати одяг у іноземних виробників, чи краще віддати перевагу одягу вітчизняних брендів, не забувайте, у бутіках та на складах компанії працюють українці, яким також потрібне фінансове забезпечення. Польща не лише активно підтримує Україну у війні проти РФ, надаючи притулок для біженців, а й дає можливість людям працювати вдома, відкриваючи магазини. Також компанія сплачує податки до скарбниці держави, що дуже важливо у ці лихі часи.

Ми вибрали 10 ідеальних костюмів бренду Reserved, які можна придбати вже зараз. Влітку краще вибирати легкі натуральні тканини, як бавовна, льон та шовк. Робіть ставку на лаконічні комплекти соковитих відтінків та яскравих принтів.

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Цього сезону бренди пропонують робити ставку на елегантні спідничні костюми із зав'язками навколо талії, ефектні комплекти з брюками, а також розслаблені костюми з анімалістичними квітковими принтами. І хоч цьогорічна відпустка нам не світить, настрій можна створити за допомогою одягу.

Топ з оборками та спідниця-кльош

Костюм 1298 грн
Костюм 1298 грн / Фото: reserved.com/

Блуза на запах та спідниця з розрізом

Костюм 1398 грн
Костюм 1398 грн / Фото: reserved.com/

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Топ і штани в клітинку

Костюм 998 грн
Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Топ і штани-плісе

Костюм 1498 грн
Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Кімоно та шорти

Костюм 2198 грн
Костюм 2198 грн / Фото: reserved.com/

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Блуза з рукавами ліхтарик та спідниця-міді з розрізом

Костюм 1898 грн
Костюм 1898 грн / Фото: reserved.com/

Топ на зав'язках та штани з принтом

Костюм 1498 грн
Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Топ на зав'язках та спідниця з розрізом ззаду

Костюм 998 грн
Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Сорочка та штани з принтом

Костюм 1198 грн
Костюм 1198 грн / Фото: reserved.com/

Топ та спідниця з розрізом

Костюм 1098 грн
Костюм 1098 грн / Фото: reserved.com/

Вибирайте літні сукні 2022 від українських брендів – де купити та ціни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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