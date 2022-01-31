Берлін, Тбілісі, Прага і не лише: 8 напрямків на День святого Валентина від 2 тис. грн

Куди полетіти недорого на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com
Де святкувати День святого Валентина 2022 в Україні, ми вже розповіли. А тепер поговоримо про популярні туристичні напрямки за кордон, які нам пропонує сервіс TripMyDream.
Найромантичніший день року вимагає трохи фантазії та вражень, які ви можете організувати собі в один клік за допомогою авіаквитка в улюблену країну на уїк-енд з другою половинкою.
Популярний сайт пошуку дешевих квитків підготував для вас добірку цікавих пропозицій. У ці чудові міста світу можна полетіти з коханою людиною, компанією друзів і навіть самому.
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