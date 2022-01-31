Берлин, Тбилиси, Прага и не только: 8 направлений на День святого Валентина от 2 тыс. грн

Куда полететь недорого на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com
Где праздновать День святого Валентина 2022 в Украине, мы уже рассказали. А теперь поговорим о популярных туристических направлениях за границу, которые нам предлагает сервис TripMyDream.
Самый романтический день в году требует немного фантазии и впечатлений, которые вы можете организовать себе в один клик с помощью авиабилета в любимую страну на уикенд со второй половинкой.
Популярный сайт поиска дешевых билетов подготовил для вас подборку интересных предложений. В эти прекрасные города мира можно полететь с любимым человеком, компанией друзей и даже самому.
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