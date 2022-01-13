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Пристебни ремені – ми поїмо швидко: Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію 14 лютого

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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13 січня, 13:23
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Популярний бренд білизни показав розкішні образи для романтичного вечора вдвох, щоб ви назавжди запам'ятали цей День закоханих
Agent Provocateur випустив колекцію до Дня Святого Валентина 2022
Agent Provocateur випустив колекцію до Дня Святого Валентина 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

День Святого Валентина майже через місяць, а це означає, що настав час потроху починати готуватися дивувати своїх других половинок. І Agent Provocateur вже почав пропонувати дівчатам свої варіанти романтичного дозвілля для двох.

Білизняний бренд Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію до 14 лютого машинної естетики. Директор бренду Сара Шоттон вважає, що День святого Валентина – ідеальний час сісти в авто та втекти з коханою людиною у дорожню пригоду.

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Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Автор провокаційних знімків – фотограф Розаліна Шахваназ. На гарячих фото сексуальні моделі інтригуюче позують, демонструючи всю витонченість білизни Agent Provocateur.

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

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Від кокетливих комплектів неможливо відірвати погляд: Lorna і Dioni яскраво-червоного відтінку, Petunia з яскравою квітковою вишивкою, Talley з грайливими сердечками та рожеві Conny та Cupid. Крім того, в колекцію увійшли лонгслів Darsia, шовкова піжама Hart, боді з пір'ям та глибокими вирізами Izezza, а також тренд 2022 – леопардовий варіант Leodora, майка та трусики з помпонами Kiss Me, халат з облямівкою з мережив Molly. Всі речі лінійки представлені у чорно-червоно-рожевій гамі.

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Купити колекцію Agent Provocateur можна на сайті та у фірмових магазинах.

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Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur присвятили рекламну кампанію Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Також дивіться, чим здивувати кохану людину у день святого Валентина.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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