Беремо приклад: як готуються до весни зірки стрітстайлу на Тижні моди в Лондоні

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: Vogue

Вчора ми не без гумору обговорювали образи Ірини Шейк на Тижні моди в Лондоні, але сьогодні поговоримо про щось справді гарне. Пора, традиційно, обговорити streetstyle і зробити логічні висновки, чому він нас вчить.

Погода в Лондоні переважно сумна: сильний вітер, дощі та град, але це не заважає ні проведенню Тижня моди, ні демонстрації свого неповторного стилю модними гостями показів, які прилетіли з усього світу, щоб побачити нові колекції Nensi Dojaka, Molly Goddard, Erdem і Simone Rocha.

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Streetstyle-зірки атакували неспішні сірі вулички столиці Великобританії, щоб надихнути нас, як носити вовняні блейзери, шкіряні пальта, весняні тренчі, одяг з анімалістичним принтом, брючні костюми-трійки, міні-спідниці та святкові.

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

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Як бачимо, навесні світ моди опанують неонові відтінки. На фото помічаємо, як салатові штани потоваришували з білою футболкою та зеленим бомбером, помаранчевий костюм зійшовся із сірим пальто, а жовто-гарячий піджак із чорними брюками.

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Також одним із ключових стилістичних трюків виступила багатошаровість, завдяки чому виходи модниць було цікаво розглядати.

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Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

Стритстайл-образи на Тижні моди в Лондоні / Фото: vogue.ua

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