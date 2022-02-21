Образи Ірини Шейк на Тижні моди в Лондоні. Найбезглуздіше, що ви сьогодні побачите

Модну естафету сезону осінь-зима 2022 після Нью-Йорка прийняв Лондон. У столиці Великої Британії стартував Тиждень моди, де британські дизайнери презентують свої колекції.
Креативні директори брендів також продовжують показувати яскравий, ефектний і трошки дивний одяг. Головна тема показів – постпандемічний шик. Дизайнери демонструють відверто сексуальне вбрання, квіткові принти, люрекс та блиск, а також багато барвистих відтінків.
Тиждень моди в Лондоні завжди славився незвичайним, екстравагантним вбранням, яке в обивателів викликають подив і питання: "Куди це можна вдягнути?" і "Як це носити?".
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Нашу увагу привернула модель Ірина Шейк, яка активно бере участь у показах у цьому сезоні. 36-річна зірка сяяла в Нью-Йорку, а тепер приїхала в Лондон, щоб узяти участь у модних шоу.
Шейк вийшла на подіум у показах Matty Bovan та Richard Quinn, на перший погляд, у безглуздих образах.
Дизайнер Метті Бован запросив Ірину Шейк відкривати його показ нової колекції під назвою "Циклон". На подіум Шейк вийшла у двох образах, які мали уособлювати силу, що викликає "хаос і руйнування – навіть красу – за своєю силою".
Схоже, креативнику вдалося передати свою ідею через одяг.
Що стосується колекції Richard Quinn, модні критики вважають, що колекція була натхненна роботами Іва Сен-Лорана та його сукнями 1965 року, присвяченими матрьошкам. Не дивно, що Ірину Шейк запросили вийти на подіум у такому вбранні.
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