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Образи Ірини Шейк на Тижні моди в Лондоні. Найбезглуздіше, що ви сьогодні побачите

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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21 лютого, 14:32
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36-річна супермодель продовжує підкорювати подіум. Цього разу Ірина Шейк вийшла в найекстравагантніших образах на показах дизайнерів у Лондоні
Дивні образи Ірини Шейк на Тижні моди у Лондоні
Дивні образи Ірини Шейк на Тижні моди у Лондоні / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Модну естафету сезону осінь-зима 2022 після Нью-Йорка прийняв Лондон. У столиці Великої Британії стартував Тиждень моди, де британські дизайнери презентують свої колекції.

Креативні директори брендів також продовжують показувати яскравий, ефектний і трошки дивний одяг. Головна тема показів – постпандемічний шик. Дизайнери демонструють відверто сексуальне вбрання, квіткові принти, люрекс та блиск, а також багато барвистих відтінків.

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Тиждень моди в Лондоні завжди славився незвичайним, екстравагантним вбранням, яке в обивателів викликають подив і питання: "Куди це можна вдягнути?" і "Як це носити?".

Нашу увагу привернула модель Ірина Шейк, яка активно бере участь у показах у цьому сезоні. 36-річна зірка сяяла в Нью-Йорку, а тепер приїхала в Лондон, щоб узяти участь у модних шоу.

Шейк вийшла на подіум у показах Matty Bovan та Richard Quinn, на перший погляд, у безглуздих образах.

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Дизайнер Метті Бован запросив Ірину Шейк відкривати його показ нової колекції під назвою "Циклон". На подіум Шейк вийшла у двох образах, які мали уособлювати силу, що викликає "хаос і руйнування – навіть красу – за своєю силою".

Matty Bovan Fall 2022
Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

Matty Bovan Fall 2022
Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

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Схоже, креативнику вдалося передати свою ідею через одяг.

Що стосується колекції Richard Quinn, модні критики вважають, що колекція була натхненна роботами Іва Сен-Лорана та його сукнями 1965 року, присвяченими матрьошкам. Не дивно, що Ірину Шейк запросили вийти на подіум у такому вбранні.

Richard Quinn Fall 2022
Richard Quinn Fall 2022 / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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