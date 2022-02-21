Образи Ірини Шейк на Тижні моди в Лондоні. Найбезглуздіше, що ви сьогодні побачите

36-річна супермодель продовжує підкорювати подіум. Цього разу Ірина Шейк вийшла в найекстравагантніших образах на показах дизайнерів у Лондоні

Дивні образи Ірини Шейк на Тижні моди у Лондоні / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Модну естафету сезону осінь-зима 2022 після Нью-Йорка прийняв Лондон. У столиці Великої Британії стартував Тиждень моди, де британські дизайнери презентують свої колекції.

Креативні директори брендів також продовжують показувати яскравий, ефектний і трошки дивний одяг. Головна тема показів – постпандемічний шик. Дизайнери демонструють відверто сексуальне вбрання, квіткові принти, люрекс та блиск, а також багато барвистих відтінків.

Реклама

Тиждень моди в Лондоні завжди славився незвичайним, екстравагантним вбранням, яке в обивателів викликають подив і питання: "Куди це можна вдягнути?" і "Як це носити?".

Нашу увагу привернула модель Ірина Шейк, яка активно бере участь у показах у цьому сезоні. 36-річна зірка сяяла в Нью-Йорку, а тепер приїхала в Лондон, щоб узяти участь у модних шоу.

Шейк вийшла на подіум у показах Matty Bovan та Richard Quinn, на перший погляд, у безглуздих образах.

Реклама

Дизайнер Метті Бован запросив Ірину Шейк відкривати його показ нової колекції під назвою "Циклон". На подіум Шейк вийшла у двох образах, які мали уособлювати силу, що викликає "хаос і руйнування – навіть красу – за своєю силою".

Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

Matty Bovan Fall 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Схоже, креативнику вдалося передати свою ідею через одяг.

Що стосується колекції Richard Quinn, модні критики вважають, що колекція була натхненна роботами Іва Сен-Лорана та його сукнями 1965 року, присвяченими матрьошкам. Не дивно, що Ірину Шейк запросили вийти на подіум у такому вбранні.

Richard Quinn Fall 2022 / Фото: Vogue

Читайте також:

Світлана Бевза вдесяте представила колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку. Вона присвячена любовним листам.

Експодружка Каньє Веста відкрила показ Laquan Smith у Нью-Йорку в День святого Валентина