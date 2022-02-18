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Трендові сумки весни 2022 – аксесуари, в які потрібно інвестувати зараз

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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18 лютого, 12:23
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Розповідаємо, на що не шкода витратити гроші хоч сьогодні, бо це буде гарантовано стильна покупка
Наймодніші сумки 2022 року
Наймодніші сумки 2022 року / Фото: Vogue

Ми вже обговорювали ТОП-5 головних трендів в одязі весни-літа 2022. Але якщо сезонні речі ви поки що не ризикуєте купувати, тоді на сумки можна сміливо витрачати гроші. Розповідаємо про наймодніші моделі 2022 року.

Ніщо так не піднімає настрій, як розкішний аксесуар у руках, який може не просто доповнити образ, а й стати головною фішкою вашого луку. А головні тренди сумок 2022 року покликані вдихнути нове життя в будь-яке вбрання, тому не варто чекати, коли потеплішає, адже багато магазинів вже мають останні новинки.

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Від блискучих сумок для вечірок до шикарних силуетів "відер" — подіуми SS22 були сповнені аксесуарів на будь-який смак і випадок: в'язані гачком, плетені, прикрашені деталями, великі та інші. Давайте розглянемо наймодніші з них ближче.

Наймодніші сумки 2022 року

Відро

Цього року до списку найбажаніших входить сумка-відро. Класичний силует кілька разів з'являвся на подіумах, і він настільки ж практичний, як і шикарний. Незважаючи на занадто компактний вигляд, більшість сумок-відер досить місткі всередині, тому не можна поскаржитися на їхню непрактичність. Для елегантнішої естетики вибирайте сучасні структуровані стилі, як у Michael Kors.

Michael Kors Collection, весна-літо 2022
Michael Kors Collection, весна-літо 2022 / Фото: vogue.ua

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Вибір редакції:

/ Фото: 7bags.com.ua/

Сумка KARL LAGERFELD за 6 612 грн
Сумка KARL LAGERFELD за 6 612 грн / Фото: KARL

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"Святкові"

Оскільки сумки були, м'яко кажучи, марними під час самоізоляції, зараз хочеться відірватися і побалувати себе. Подіуми Тижня моди були завалені ефектними сумками для вечірок, які випромінювали блиск та гламур. Від прикрашених стразами до металізованого оздоблення — ми більше не зберігаємо ці яскраві прикраси для "того самого дня", тому що навчилися жити тут і зараз.

/ Фото: vogue.ru

Вибір редакції:

Сумка RODO за 17 211 грн
Сумка RODO за 17 211 грн / Фото: symbol.ua

Сумка Jimmy Choo за 20 650 грн
Сумка Jimmy Choo за 20 650 грн / Фото: tsum.ua

Великі

Якщо ви любите подорожувати без нічого, вам пощастило: сумка великого розміру знову в моді, тому можна завжди носити все найважливіше з собою і вирушити в подорож лише з однією сумкою. Справді, зручнішої сумки ще світ не вигадав. Особливо актуальна така модель для дівчини, офіс якої знаходиться там, де вона: можна носити з собою ноутбук, змінне взуття, куртку, вже мовчимо про косметичку та інші дрібниці.

Bottega Veneta, весна-літо 2022
Bottega Veneta, весна-літо 2022 / Фото: vogue.ru

Вибір редакції:

Сумка-тоут SAINT LAURENTза 35 683 грн
Сумка-тоут SAINT LAURENTза 35 683 грн / Фото: symbol.ua

Силуетні

Ще привертали увагу на подіумах Тижня моди вигнуті лінії у вигляді півмісяця чи інших нестандартних форм, наприклад, кабури для револьвера. Стильний та сучасний дизайн, натхненний 90-ми роками, швидко розбавить будь-який образ. Чисті лінії та гладкий зовнішній вигляд популярний як серед мінімалістів, так і серед ексцентричних модників.

Yuhan Wang, весна-літо 2022
Yuhan Wang, весна-літо 2022 / Фото: vogue.ru

Вибір редакції:

Сумка RED VALENTINO за 7 547 грн
Сумка RED VALENTINO за 7 547 грн / Фото: Valentino

Сумка COPERNI за 9 240 грн
Сумка COPERNI за 9 240 грн / Фото: Helen Marlen

Деталізовані

Ланцюжки, підвіски, пір'я, інші деталі — це ідеально підходить, щоб надати простим формам додаткову гостроту. І не потрібно надто далеко відхилятися від ваших улюблених дизайнів із цією маленькою доданою деталлю.

Деталі ланцюжка існують вже деякий час, і тенденції до золота, срібла та пластикової фурнітури сильніші, ніж будь-коли, у 2022 році. чистий силует у нейтральних тонах або яскравих кольорах.

— каже стиліст Карен Вільямс.

Blumarine, весна-літо 2022
Blumarine, весна-літо 2022 / Фото: vogue.ru

Вибір редакції:

Сумка KARL LAGERFELD за 6 324 грн
Сумка KARL LAGERFELD за 6 324 грн / Фото: KARL

Сумка з пір'ям The Attico за 21 938 грн
Сумка з пір'ям The Attico за 21 938 грн / Фото: farfetch.com

В'язані

В'язання гачком речі, і не тільки сумки, — величезний тренд 2022 року, тож побалуйте себе. Цей богемний стиль – вірний спосіб додати вашому образу літнього настрою. Він змушує нас мріяти про фестивалі та пляжні дні. Кольори веселки та кумедна окантовка — сміливий та еклектичний образ на кшталт 70-х. Залиште решту свого вбрання простою і носіть її з маминими джинсами, дозволяючи сумці бути в центрі уваги.

Marine Serre, весна-літо 2022
Marine Serre, весна-літо 2022 / Фото: vogue.ru

Вибір редакції:

Сумка-месенджер ERMANNO SCERVINO за 58 328 грн
Сумка-месенджер ERMANNO SCERVINO за 58 328 грн / Фото: symbol.ua

Сумка-тоут у техніці кроше Dolce & Gabbana за 36 880 грн
Сумка-тоут у техніці кроше Dolce & Gabbana за 36 880 грн / Фото: farfetch.com

Нагадаємо, що українські студенти продають модні речі, створені бабусями: балаклави, рукавички, шопери, кофти, шкарпетки та сумки ручної роботи.

Також вам сподобається чи то сумка, чи то майка Marni за 11 тис. грн. Модний бренд знайшов спосіб перетворити класичний аксесуар на щось нетипове та особливе.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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