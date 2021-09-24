Balenciaga випустили окуляри в хутряній оправі за 20 тисяч гривень. Що в них особливого

Сонцезахисні окуляри Fluffy Cat Balenciaga / Фото: Balenciaga

Поки шанувальники продовжують обговорювати образ Кім Кардашян від Balenciaga на балі Інституту костюма, креативний директор бренду випустив нові аксесуари. Напевно вони підкорять серця багатьох модниць, нас же вони поки дивують.

Модний бренд представив сонцезахисні окуляри в хутряній оправі. Їх оправа має форму котячого ока, зроблена вона з ацетату, який зверху обрамлений штучним хутром.

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/ Фото: Balenciaga

Окуляри вийшли в трьох кольорах: чорному, червоному і білому.

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Як вказали в описі представники Balenciaga, їх окуляри – це тільки аксесуар і не варто їх плутати з медичними і класичними сонцезахисними екземплярами. Вони не призначені ні для корекції візуальних елементів, ні для захисту від прямих сонячних променів.

/ Фото: Balenciaga

У заходах безпеки сказано, що окуляри краще не надягати під час водіння, а також бути особливо уважними на пішохідних переходах, так як лінзи можуть спотворювати сигнали світлофора.

Ще не варто носити їх тривалий час. Справа в тому, що штучне хутро при такому тісному контакті з ніжною шкірою обличчя може викликати алергію.

Вартість таких чудо-окулярів становить 650 євро, що еквівалентно 20 тисячам гривень.

/ Фото: Balenciaga

/ Фото: Balenciaga

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