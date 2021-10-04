Balenciaga випустили чохли-зайчики для iPhone за 17 тисяч гривень. Жодна тварина не постраждала (фото)

Річ, про яку ми не могли не мріяти - чохол для iPhone Balenciaga / Фото: Balenciaga
Balenciaga – один з небагатьох люксових брендів, які вміють дивувати. Не встиг креативний директор будинку Демна Гвасалія представити нову колекцію сезону весна-літо 2022 і випустив колаборації з "Сімпсонами", як ми вже насолоджуємося новим творінням – хутряні чохли для iPhone і Airpods від Balenciaga.
Аксесуари виконані в милому рожевому кольорі і мають форму кролика.
Чохли для смартфонів підійдуть моделям Apple iPhone 12 і 12 Pro. Сама форма чохла має вушка і хвостик. Вушка у аксесуара можна скласти або підняти, за бажанням власника.
Кожен чохол, як для смартфона, так і для навушників, має додаткові ремінці, за які їх можна прикріпити до сумки, ключей або поясу.
Також на аксесуарах розміщені чорні бирки з логотипом бренду.
Самі аксесуари зроблені зі штучного хутра.
Купити чохол для телефону можна за 650 доларів (17 245 гривень), а чохол для Airpods за 475 доларів (12 600 гривень).
Вражає, чи не так?
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