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4 трендових образи на кожен день, щоб ходити з iPhone 13

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
15 вересня, 16:43
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Apple нарешті представили довгоочікувану новинку – iPhone 13. Перед тим, як стрімголов купувати новий телефон, розбираємося, які відтінки гаджета з'явилися, щоб залишатися завжди в тренді
Новий iPhone 13 Pro представлений в чотирьох кольорах
Новий iPhone 13 Pro представлений в чотирьох кольорах / Фото: Apple, Balenciaga

На наступний день після глобальної презентації iPhone 13, в Україні вже стартував продаж нових смартфонів Apple. Ми уважно розглянули новинку, її характеристики і, особливо, колірні рішення. Як і в попередні роки iPhone 13 Pro вийшов в трьох основних кольорах – Silver, Gold і Graphite. Новинка цього року – приваблива модель Sierra Blue.

Оскільки вибір ідеального кольору – важлива частина процесу покупки гаджета, розбираємося, до яких трендових образів підійде iPhone 13 Pro.

Sierra Blue

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Психологи стверджують, що синій колір сприяє більш високому рівню концентрації. Можливо, але дизайнери зробили ставку в своїх колекціях сезону осінь-зима 2021 на всі відтінки цього кольору. Сукні, светри, пуховиках і, звичайно ж, всюдисущий денім.

iPhone 13 Pro Sierra Blue/ALEXANDRE VAUTHIER Fall 2021
iPhone 13 Pro Sierra Blue/ALEXANDRE VAUTHIER Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

Silver

Не потрібно зберігати речі кольору металік на особливі випадки. Носіть одяг срібного відтінку щодня – це можуть бути спідниці з плісировкою або прямі варіанти із завищеною талією, блейзери, в'язані светри і штани.

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iPhone 13 Pro Silver/Balmain Fall 2021
iPhone 13 Pro Silver/Balmain Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

Gold

Хоча срібло і фаворит сезону, зараз настає по-справжньому золота пора. Ідеально поєднуючись з багатьма кольорами, ця тенденція 1920-х років найкраща для тих, хто любить металевий відлив і при цьому хоче залишатися в деякому сенсі мінімалістом.

Любителькам блищати можна сміливо одягатися в ефектні наряди, що оспівують оду золоту.

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iPhone 13 Pro Gold/Saint Laurent 2021
iPhone 13 Pro Gold/Saint Laurent 2021 / Фото: Vogue, Apple

Graphite

Один з найбільш похмурих колірних трендів, представлених на подіумах осені 2021, знаходиться на кордоні між світло-сірим і класичним чорним. У той же час – класичний нейтральний відтінок, особливо підходить для прохолодної та дощової погоди. Чудові брючні костюми з сумкою в тон і спортивною кепкою, спідниця довжини міді з архітектурним блейзером, класичні брюки з кроп-топом і все це в парі з новим смартфоном.

iPhone 13 Pro/Fendi Fall 2021
iPhone 13 Pro/Fendi Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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