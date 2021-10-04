Balenciaga выпустили чехлы-зайки для iPhone за 17 тысяч гривен. Ни одно животное не пострадало (фото)

Вещь, о которой мы не могли не мечтать - чехол для iPhone Balenciaga / Фото: Balenciaga

Balenciaga – один из немногих люксовых брендов, которые умеют удивлять. Не успел креативный директор дома Демна Гвасалия представить новую коллекцию сезона весна-лето 2022 и выпустил коллаборацию с "Симпсонами", как мы уже наслаждаемся новым творением – меховые чехлы для iPhone и Airpods от Balenciaga.

Аксессуары выполнены в милом розовом цвете и имеют форму кролика.

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Чехол для iPhone 12 Balenciaga / Фото: Balenciaga

/ Фото: Balenciaga

Чехлы для смартфонов подойдут моделям Apple iPhone 12 и 12 Pro. Сама форма чехла имеет ушки и хвостик. Ушки у аксессуара можно сложить или поднять, по желанию владельца.

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Чехол для iPhone 12 Balenciaga / Фото: Balenciaga

Каждый чехол, как для смартфона, так и для наушников имеет дополнительные ремешки, за которые их можно прикрепить к сумке, ключам или поясу.

Чехол для AirPods Balenciaga / Фото: Balenciaga

Также на аксессуарах размещены черные бирки с логотипом бренда.

Чехол для AirPods Balenciaga / Фото: Balenciaga

Сами аксессуары сделаны из искусственного меха.

Купить чехол для телефона можно за 650 долларов (17 245 гривен), а чехол для Airpods за 475 долларов (12 600 гривен).

Впечатляет, не правда ли?

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