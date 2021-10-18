Приголомшлива Анджеліна Джолі знялася для обкладинки американського глянцю (фото)

Анджеліна Джолі в зйомці американського ELLE / Фото: elle.com

Анджеліна Джолі, яка нещодавно вперше вийшла на червону доріжку, знялася для обкладинки американського видання ELLE. Актриса позувала фотографу Грегу Вільямсу для листопадового номера журналу.

/ Фото: elle.com

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Джолі взяла участь в зйомці присвяченій премії Women in Hollywood, яка нагороджує жінок за стійкість, силу, витримку, як на екрані, так і в житті. Разом з нею в зйомці брали участь і актриси, які зіграли головні ролі в голлівудському блокбастері "Вічні" – Джемма Чан, Сальма Хайек і Лорен Рідлофф.

/ Фото: elle.com

Знаменитості розповіли в інтерв'ю виданню про свої взаємини на знімальному майданчику фільму і за її межами, про те, як проекти Marvel змінюють суспільство, а також, як їм важко далося приховувати подробиці сюжету до виходу картини.

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Як актриса ви часто буваєте в образі такої сильної жінки, у якої є максимум одна сестра; нечасто виходить, що ви втілюєте роль, в якій є велика сім'я і ви дійсно можете познайомитися з різними жінками, побачити всі їх сильні сторони,

- розповіла Джолі.

/ Фото: elle.com

Для зйомки Анджеліна приміряла одяг з останніх колекцій Wolk Morais, Vest, Ralph Lauren і прикраси ювелірного дому Chopard.

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/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

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