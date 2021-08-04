Американка потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільший жіночий рот на планеті

Американка з найбільшим жіночим ротом на планеті потрапила в Книгу рекордів Гіннеса / Фото: скриншот
У Саманти Рамсделл з Коннектикуту в Tik-Tok майже 2 мільйони фанатів. І саме вони вмовили дівчину зареєструвати свій рекорд. Про власницю найбільшого рота в світі – далі в матеріалі.
Як пройшло дитинство Саманти
"Великоротий окунь", "мрія дантиста" і навіть "пак-мен". Сем з раннього дитинства знала, що у неї великий рот через що над нею часто знущалися інші діти.
Ймовірно, тоді дівчина і уявити не могла, що навчиться любити себе. А її надзвичайна усмішка приверне мільйони шанувальників.
Сама дівчина говорить про це так:
Це неймовірно, що в 31 рік я змогла поставити рекорд у тому, про що я боялася навіть говорити і всіляко намагалася приховати. А тепер – це найяскравіша і відома всім сторона моєї особистості.
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Як Саманта стала популярною
Близько року тому під час пандемії Саманта завела акаунт в соцмережі Tik-Tok. Спочатку вона намагалася співати і розповідати жарти, але одного разу підписники звернули увагу на її рот – так вона знайшла свою "фішку".
Саманта коментує це так:
Мій рот виділив мене серед мільйона інших коміків, співаків та інших творців контенту.
На Саманту підписані майже 2 мільйони людей. Вона також зняла кілька роликів з Айзеком Джонсоном – американським підлітком, у якого найбільший рот серед чоловіків.
Саманта Рамсделл і Айзек Джонсон – люди з найбільшими ротами на планеті / Фото: скриншот
Саманта Рамсделл і Айзек Джонсон – люди з найбільшими ротами на планеті / Фото: скриншот
Як Саманта потрапила в Книгу рекордів Гіннеса
Саме підписники умовили Саманту спробувати потрапити в Книгу рекордів Гіннеса. Після декількох вимірів електронним штангенциркулем фахівці зафіксували 6 з половиною сантиметрів. Це світовий рекорд!
Свій результат Саманта прокоментувала так:
Якби мені треба було дати пораду для когось з великою частиною тіла або чимось унікальним, і цей хтось хотів би зареєструвати рекорд Гіннеса, я б сказала: вперед! Пишаєтеся собою!
Саманта вірить в себе і мріє, що в майбутньому створить власне телешоу, де розважати людей не тільки ротом, а й жартами і піснями.
Тим часом є ще й інші рекорди:
- Наприклад, єгиптянин готується стати найстаршим футболістом в 75 років.
- У зірки Playboy вкрали найбільшого в світі кролика.
- Twenty One Pilots потрапили в Книгу рекордів Гіннеса за найдовший кліп в історії.
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