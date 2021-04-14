У звезды Playboy украли самого большого в мире кролика (фото)

Самого большого в мире кролика (по версии Книги рекордов Гиннеса) украли у звезды Playboy Аннет Эдвардс. Полиция начала расследование

У бывшей модели Playboy Аннет Эдвардс, часто появлявшейся в образе Джессики Рэббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера?", украли 129-сантиметрового Дария – самого большого кролика в мире. Печальный инцидент произошел в британском Вустершире, сообщает BBC.

Фото: Twitter | Maycats56

Предположительно, животное забрали прямо из вольера в саду его хозяев. Аннет Эдвардс назвала этот день "очень печальным" и предложила 1000 фунтов стерлингов (38,6 тыс. грн) за возвращение Дария, а позже повысила вознаграждение до 2000 фунтов (77,2 тыс. грн).

Фото: Twitter | Maycats56

Полиция тоже присоединилась к поискам и призвала всех, кто что-либо знает о случившемся, обратиться к правоохранителям.

К слову, в 2010 году кролика Дария (порода немецкий великан) признали самым большим кроликом в мире. До этого рекордсменом, по версии Книги рекордов Гиннеса, считалась его мать – Алиса. В 2021 году Дарию исполнилось 12 лет. У него есть потомство – двое крольчат.

Фото: Twitter | Maycats56

Напомним, ранее мы писали, что в полиции Франции появятся "служебные кролики". Кроме этого, на Троещине в Киеве из пожара спасли домашнего кролика.

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