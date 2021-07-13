alyona alyona пояснила свій фіт з Кастою: Вони сказали, їм соромно за Росію

Цього року російський гурт Каста випустив альбом, в записі якого взяла участь alyona alyona. Після хвилі хейту, виконавиці довелося виправдатися і пояснити свою позицію

alyona alyona заявила, що більше не буде співпрацювати з російськими артистами / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona записала фіт з російським гуртом "Каста", який вийшов в deluxe версії альбому "Чорнило восьминога". Участь у записі цієї роботи також взяли Іван Дорн, "Баста" і російський репер Рем Дигга, що підтримує терористів на Донбасі.

Після цього на Альону обрушилася хвиля хейту в соцмережах. Виконавиця оприлюднила пост в Instagram, де пояснила свою позицію стосовно колаборацій з російськими артистами.

Каста – один з небагатьох музичних гуртів Росії, який відкрито протестує проти путінського режиму, випускає кліпи в підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги і відкрито говорять про свою позицію. Вони одні з небагатьох, хто сказали "нам соромно за Росію", коли у нас анексували Крим, – написала alyona alyona.

Вона зазначила, що "Каста" є однією з її улюблених груп і що їй також пропонують співпрацю дуже багато інших російських артистів, але вона їм відмовляє:

Якщо говорити про Росію, то ми принципово туди жодного разу не їздили ні для інтерв'ю, ні для концертів, хоч пропозицій вагон. Якщо хтось приїжджав в Україну, і СБУ їх пропускала – ми могли співпрацювати, але принципово українською мовою. Ніяких фінансових умов і рублів ніколи не було.

Зазначимо, що в альбомі "Касти" Альона виконує свою частину в треку українською.

Реперка також звинуватила ЗМІ в тому, що вони скористалися інфоприводом і поклали на неї відповідальність за стосунки "Касти" з "Бастою" і Рем Діга.

Маючи повну картину на руках, я роблю висновки і тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним, – написала alyona alyona.

Підписники в коментарях підтримали реперку та її позицію:

"Хочу вас підтримати. Ви відповідальна виключно за свої дії. Прикро, що вам намагаються нав'язати купу негативу"

"Артист з позицією – рідкість. Дякую за творчість і повагу до своїх людей"

"Альона, не виправдовуйтесь. Все ок. Люблю вас і поважаю вашу творчість в першу чергу"

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Дивіться в ролику, як alyona alyona відкрила свою музичну компанію:

Раніше alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні.