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alyona alyona захейтили в мережі за те, що вона записала трек з російською групою, що виступала в Криму

Сьогодні, 08:44

Українська виконавиця взяла участь у записі альбому групи Каста. У збірнику також є треки репера, який підтримує терористів на сході України

alyona alyona
alyona alyona
Фото: Скріншот з YouTube

alyona alyona, яка нещодавно засвітила груди на голій фотографії в ванні, записала трек для альбому російської групи "Каста". У мережі цим фактом обурені, тому що крім Альони в запису також брав участь російський репер, що підтримує терористів на Донбасі. А ще "Каста" в 2015 році виступала в анексованому Криму.

Час відволіктися на хвилинку від негативу і подивитися, як ми їздили найкрасивішими місцями під Києвом на електрокара Jaguar. Це просто щось!

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів користувач Антон Ходзе. "Новий альбом російського гурту Каста. аlyona аlyona в списку. Якщо викинути з рівняння питання участі в альбомі російського гурту (музіка жє внє палітікі). То залишається питання участі в одному альбомі з Рем Дігга, який їздив знімати кліп в ДАП і прославляв російських терористів в ОРДЛО. Ну йо майо, ну скільки ж можна на одні і ті самі граблі наступати.", – йдеться в пості.

В альбомі "Чорнила всьминога" також можна почути Басту, який зібрався з концертом до України, Брутто та Івана Дорна.

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У коментарях користувачі соцмережі не схвалили рішення alyona alyona про колаборацію з російськими виконавцями:

  • "Отакої, Каста канешна норм валять і висміюють нинішні скрєпи, але гості зашкварні"
  • "Що ви хочете, вона тупенька"
  • "аlyona alyona, може прокоментуєш? Скільки ще ти хочеш зашкварів і колаборацій з москалями?"
Скріншот: Facebook
Скріншот: Facebook

alyona alyona відкрила свою музичну компанію – дивіться сюжет:

Раніше ми писали, що проти Діми Білана і Григорія Лепса відкрили провадження через виступи в Криму. Вони і ще 26 російський артистів, в числі яких Жасмин, Олег Газманов, Лариса Доліна, Зара та інші, виступали на концерті на честь відкриття Керченського моста у травні 2018 року.

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