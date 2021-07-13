alyona alyona объяснила свой фит с Кастой: Они сказали, им стыдно за Россию

В этом году российская руппа Каста выпустила альбом, в записи котрого приняла участие alyona alyona. После волны хейта, исполнительнице пришлось оправдаться и объяснить свою позицию

alyona alyona заявила, что больше не будет сотрудничать с российскими артистами / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona записала фит с российской группой "Каста", который вышел в Deluxe версии альбома "Чернила осьминога". Участие в запись этой работы также приняли Иван Дорн, Баста и российский рэпер Рем Дигга, поддерживающий террористов на Донбассе.

После этого на Алену обрушилась волна хейта в соцсетях. Исполнительница обнародовала пост в Instagram, где объяснила свою позицию по поводу колабораций с российскими артистами.

Каста – одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказал "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым, – написала alyona alyona.

Она отметила, что "Каста" является одной из ее любимых групп и что ей также предлагают сотрудничество очень много других российских артистов, но она им отказывает:

Если говорить о России, то мы принципиально туда ни разу не ездили ни для интервью, ни для концертов, хоть предложений вагон. Если кто-то приезжал в Украину, и СБУ их пропускала – мы могли сотрудничать, но принципиально на украинском языке. Никаких финансовых условий и рублей никогда не было.

Отметим, что в альбоме "Касты" Алена исполняет трек на украинском языке.