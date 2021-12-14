Алергія на холод – як зрозуміти, що це саме вона, а не просто чутливість шкіри

Зрозуміти, що це алергія на холод, а не просто чутливість шкіри можна за симптомами та тестом / Фото: Колаж: Сьогодні
Найчастіше почервоніння та сухість шкіри в зимовий період викликані погодою, різкою зміною температур, недостатнім зволоженням шкіри. Але бувають випадки, коли під час контакту з холодним повітрям шкіра сильно червоніє, свербить, набрякає. Як розпізнати алергію на холод і чи можна її подолати, розповіла алерголог клініки алергології та імунології Air DOC Анастасія Левченко.
Хіба алергія на холод буває?
Навіть +4 "за бортом", а не лише сильний мороз може призвести до алергічних реакцій організму. Звичайно, якщо ви повертаєтеся з прогулянки з милим рум'янцем на обличчі, то приводу для занепокоєння немає. Про патологічну реакцію організму на холод "розкажуть" певні симптоми.
Точної статистики, скільки людей у світі та в Україні потерпають від холодової алергії, немає, – каже Анастасія Левченко. – Але максимум алергічних реакцій на низькі температури медики спостерігають у людей вже з 15 років і до 35. Більше до алергії на холод схильні жінки, ніж чоловіки.
Сильний вітер та дуже вологе повітря посилює картину реакцій організму на холод. Хоча алергія на низьку температуру – це зовсім не типова алергічна реакція. Тому важливо відстежити, як поводиться ваш організм і чи дійсно він реагує саме на холод.
Чому виникає алергія на холод?
Класична алергія проявляється реакцією організму на будь-яку речовину (алерген), що він починає сприймати як небезпеку. Наприклад, білок молока – у цьому разі організм виробляє антитіла до алергену.
Але холод – це фізичний фактор, а не речовина, розвиток алергії на холод пов'язане з виробленням в організмі спеціальних білків кріоглобулінів. Ці білки під впливом низьких температур утворюють імунні комплекси.
Активується речовина гістамін, який і викликає алергічну реакцію. Тобто холод – це пусковий механізм, а ось чи наздожене вас холодова алергія – залежить від генетичних факторів.
Як зрозуміти, що у вас алергія на холод
Небезпечна алергія на холод і тим, що у такої людини набрякають губи, слизові оболонки рота, горла. А після того, як вона випила холодне, може початися, крім набряку, сильний кашель, аж до порушення дихання, – каже Анастасія Левченко. – У моїй практиці були випадки, коли у пацієнта розвивався набряк гортані з порушенням дихання, анафілаксія. Для таких людей холодний душ або пірнання в ополонку може коштувати життя!
Як протестувати себе на холодову алергію
Не завжди почервоніння та лущення шкіри – симптом саме алергії на холод. Переконатись, що причина в низькій температурі, допоможе тест з кубиком льоду.
Такий тест – найпростіший домашній спосіб визначити, чи є реакція на холод:
- Візьміть кубик льоду і покладіть на долоню, можна на зап'ястя.
- потримайте 3-5 хвилин, якщо місце контакту шкіри з льодом швидко червоніє, з'явилася висипка, пухирі, то це явна ознака алергії і слід звернутися до алерголога.
Як допомогти при алергії на холод?
Це холодовий дерматит, холодова кропив'янка, холодовий кон'юнктивіт, холодовий риніт, холодова астма та ін. З'ясувати, за якої саме температури "вмикається" реакція на холод, допоможе найсучасніший метод – TempTest.
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