Аллергия на холод – как понять, что это именно она, а не просто чувствительность кожи

Понять, что это аллергия на холод, а не просто чувствительность кожи можно по симптомам и тесту / Фото: Коллаж: Сегодня
Чаще всего покраснение и сухость кожи в зимний период вызваны погодой, резкой сменой температур, недостаточным увлажнением. Но бывают случаи, когда при контакте с холодным воздухом кожа сильно краснеет, зудит, отекает. Как распознать аллергию на холод и можно ли с ней справиться, рассказала аллерголог клиники аллергологии и иммунологии Air DOC Анастасия Левченко.
Разве аллергия на холод бывает?
Даже + 4 "за бортом", а не только сильный мороз способны привести к аллергическим реакциям организма. Конечно, если вы возвращаетесь с прогулки с милым румянцем на лице, то повода для беспокойства скорее всего нет. О патологической реакции организма на холод "расскажут" определенные симптомы.
Точной статистики, сколько людей в мире и Украине страдают от холодовой аллергии, нет, – говорит Анастасия Левченко, – но максимум аллергических реакций на низкие температуры медики наблюдают у людей уже с 15 лет и до 35. И больше аллергии на холод подвержены женщины, чем мужчины.
Сильный ветер и очень влажный воздух усугубляет картину реакций организма на холод, хотя аллергия на низкую температуру – это совсем не типичная аллергическая реакция. Поэтому важно отследить, как себя ведет ваш организм и действительно ли он реагирует именно на холод.
Почему возникает аллергия на холод?
Классическая аллергия проявляется реакцией организма на какое-либо вещество (аллерген), которое он начинает воспринимать, как опасность. Например, белок молока – в таком случае организм вырабатывает антитела к аллергену.
Но холод – это физический фактор, а не вещество, развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Эти белки под воздействием низких температур образуют иммунные комплексы.
И активируют вещество гистамин, который и вызывает аллергическую реакцию. То есть холод – это пусковой механизм, а вот настигнет ли вас холодовая аллергия или нет – зависит от генетических факторов.
Как понять, что у вас аллергия на холод
Опасна аллергия на холод и тем что, у такого человека отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. А после того как он выпил холодное, может начаться помимо отека сильный кашель, вплоть до нарушения дыхания,- говорит Анастасия Левченко, – В моей практике бывали случи, когда у пациента развивается отек гортани с нарушением дыхания, анафилаксия. Для таких людей холодный душ или ныряние в прорубь может стоить жизни!
Как протестировать себя на холодовую аллергию
Не всегда покраснение и шелушение кожи – симптом именно аллергии на холод. Убедиться, что причина именно в низкой температуре, поможет "тест с кубиком льда".
Такой тест – самый простой домашний способ определить, есть ли реакция на холод или нет:
- возьмите кубик льда и положите на ладонь, можно на запястье.
- подержите 3-5 минут, если место контакта кожи со льдом быстро краснеет, появилась сыпь, волдыри, то это явный признак аллергии, при котором следует обратиться к аллергологу.
Как себе помочь при аллергии на холод?
Это холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма и другие. Выяснить, при какой именно температуре "включается" реакция на холод, поможет самый современный метод – это TempTest.
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