Леді бос: Agent Provocateur присвятили колекцію білизни бізнес-леді

Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Поки ми не можемо натішитися повним перезавантаженням Victoria's Secret і першою моделлю із синдромом Дауна в історії бренду, є ще одна крута новина у світі для білизни: Agent Provocateur випустили нову колекцію Hot Desking весна-літо 2022, спрямовану показати жіночу силу через розкішну спідню білизну.

Рекламна кампанія знята відомим фотографом Венетією Скотт, в якій автор зйомки зуміла підкреслити розкішні шовки та вишукану вишивку бренду у своєму сміливому та самобутньому стилі.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Сара Шоттон, креативний директор лейблу, розповіла про нову колекцію:

У сезоні SS22 наш Provocateur хоче, щоб його бачили та чули. Гаряча, сильна і владна, вона хоче, щоб спідня білизна відповідала її блискучому стилю і доповнювала її грайливу натуру. Hot Desking демонструє жіночий погляд, гіперреальне святкування успішних жінок на піку кар'єри, які носять Agent Provocateur, щоб приносити радість у своє життя, незалежно від того, чи працюють вони вдома чи в офісі: тримаються за себе, переписуючи правила залу засідань, ламаючи традиції та кордону і люблячи кожну хвилину.

До фірмових речей колекції відносяться моделі Rozlyn з вирізами балконет в мрійливо-романтичному стилі, а фольга, що переливається, обволікає силуети Pawla і Deedee. Смілива кольорова палітра у відтінках "Райдуга" та "Жовтий соняшник" втілюється в Lorna, фавориті фанатів, прикрашеній австрійською вишивкою та мереживом пралині.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Позачасні та спокусливі, Raphaella та Carri розвивають грайливий характер лейбла: перший може похвалитися прозорими мереживними вставками на стегнах, а Carri надає елегантного вигляду завдяки вирізу у формі серця. У моделях Liza, Zanah та Paz є яскраві пов'язки, які легко обертаються навколо тіла.

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Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Agent Provocateur випустили нову колекцію білизни / Фото: Agent Provocateur

Асортименти вже доступні на сайті Agent Provocateur.

Бюстгальтер із глибоким вирізом на кісточках за 4 249 грн / Фото: Agent Provocateur

Трусики із завищеною талією Saskiah за 20 114 грн / Фото: Agent Provocateur

Раніше ми писали, що Agent Provocateur випустили першу колекцію секс-іграшок. Бренд найсексуальнішої жіночої білизни створив 6 вібраторів для різних сексуальних уподобань.

Також дивіться колекцію білизни від Кім Кардашьян. Зірка реаліті показала стильну лінійку, яка вже доступна на замовлення на офіційному сайті бренду SKIMS.