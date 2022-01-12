А ми точно на прогулянку? Курйозні фото тварин до та після стрижки

Смішні фотографії тварин до і після стрижки / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно ми показували смішні фото домашніх тварин конкурсу Comedy Pet Photo Awards 2021. Тепер же зібрали вам веселу добірку з епічними фотографіями наших улюбленців до і після відвідування грумера.

Улюблені вихованці можуть підняти нам настрій навіть у найсумніший день. Ми їх цілуємо, обожнюємо, купуємо гарний одяг, купаємо і навіть водимо у спеціальні салони краси для чотирилапих. І якими ж мімішними вони здаються після стрижки, але питання: у них така ж думка? Зважаючи на ці фото — не завжди.

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Дивіться нашу підбору кумедних котів і собак після стрижки і не нудьгуйте.

Людиноногий, я тебе ненавиджу / Фото: Инстаграм

Будь ласка, дай мені спокій / Фото: Инстаграм

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Якось не так я представляв нашу прогулянку / Фото: Инстаграм

Знаєш, Валеро, може, ти не зовсім та людина, яка мені потрібна... / Фото: Инстаграм

Ти ж розумієш, що я тобі цього не пробачу? / Фото: Инстаграм

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А казала, що любиш мене таким, яким я є / Фото: Инстаграм

Ти мені нічого не хочеш пояснити? / Фото: Инстаграм

Ну і як мені тепер у дворі з'явитися? / Фото: Инстаграм

Допустимо, гав! / Фото: Инстаграм

Ну ти чого? Нормально ж спілкувалися / Фото: Инстаграм

Також вас повеселять злі тварини, які раді понеділку не більше, ніж ви.

Фото: anna_groom95