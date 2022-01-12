А мы точно на прогулку? Курьезные фото животных до и после стрижки

Забавные фотографии животных до и после стрижки / Фото: Коллаж: Сегодня
Недавно мы показывали смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021. Теперь же собрали для вас веселую подборку с эпичными фотографиями наших любимцев до и после посещения грумера.
Любимые питомцы могут поднять нам настроение даже в самый грустный день. Мы их целуем, обожаем, покупаем красивую одежду, купаем и даже водим в специальные салоны красоты для четырехлапых. И какими же мимишными они кажутся после стрижки, но вот вопрос: у них такое же мнение? Судя по этим фото — не всегда.
Смотрите нашу подбору смешных котов и собак после стрижки и не скучайте.
Также вас повеселят злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы.
Фото: anna_groom95