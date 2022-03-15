Історія дня: 91-річна зв'язкова УПА віддала сукню, пошиту в сталінських таборах, на маскувальну сітку

91-річна жінка віддала сукню, пошиту в сталінських таборах, на потреби українців / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час війни з росією ми вчимося, як рятуватися під час облоги міста рашистами, що робити, коли бомбять і як допомогти діткам, що загубилися. Щодня у цьому жаху ми стикаємося з неймовірними історіями хоробрості та людинолюбства.
Одну з таких історій опублікувала на своїй сторінці інструктор з надання першої допомоги та тактичної медицини Ірина Костенко у своєму обліковому записі Facebook.
91-річна зв'язкова УПА віддала сукню, пошиту у сталінських таборах, на маскувальну сітку – написала Ірина.
Також волонтерка поділилася історією хороброї жінки.
Любов Погонюк живе у місті Здолбунові Рівненської області. У 14 років вона стала зв'язковою УПА. Вже у 15 років її заарештували. Після допитів та тортур її відправили до табору. Вона провела 10 років ув'язнення та на засланні без права повертатися додому.
Принісши свою сукню волонтерам, яку вона пошила у сталінських таборах, Любов просила порізати її на маскувальні сітки, щоб допомогти нашим хлопцям у боротьбі за свободу та незалежність.
Жінка залишила записку:
Хай маскувальна сітка береже воїнів від ворогів.
Цю сукенку пошила собі у засланні на Воркуті. Погонюк (Піддубій) Любов Максимівна. Жителька х. Підспасів (с.Кунин), зв’язкова УПА на псевдо "Сумна".
Слава Ісусу Христу! Слава!
Волонтери не порізали сукню, а залишили для музею. Цей історичний експонат має залишитися як пам'ять про боротьбу українського народу за право жити.
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