История дня: 91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку

91-летняя женщина отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на потребности украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время войны с россией, мы учимся, как спасаться при осаде города рашистами, что делать, когда бомбят и как помочь потерявшимся деткам. Каждый день в этом ужасе мы сталкиваемся с невероятными историями храбрости и человеколюбия.
Одну из таких историй опубликовала на своей странице инструктор по оказанию первой помощи и тактической медицины Ирина Костенко в своем аккаунте Facebook.
91-летняя связная УПА отдала платье, пошитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку – написала Ирина.
Также волонтер поделилась историей храброй женщины.
Любовь Погонюк живет в городе Здолбунове Ровенской области. В 14 лет она стала связной УПА. Уже в 15 лет ее арестовали. После допросов и пыток ее отправили в лагерь. Она провела 10 лет в заключении и ссылке без права возвращаться домой.
Принеся свое платье волонтерам, которое она пошила в сталинских лагерях, Любовь просила порезать его на маскировочные сетки, чтобы помочь нашим ребятам в борьбе за свободу и независимость.
Женщина оставила записку:
Хай маскувальна сітка береже воїнів від ворогів.
Цю сукенку пошила собі у засланні на Воркуті. Погонюк (Піддубій) Любов Максимівна. Жителька х. Підспасів (с.Кунин), зв’язкова УПА на псевдо "Сумна".
Слава Ісусу Христу! Слава!
Волонтеры не порезали платье, а оставили для музея. Этот исторический экспонат должен остаться, как память о борьбе украинского народа за право жить.
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