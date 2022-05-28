76-річна Хелен Міррен та 64-річна Енді Макдавелл "запалили" у Каннах – фото

Голлівудські актриси показали, як потрібно проводити вечір п'ятниці
Поки ми насолоджувалися образами Міли Йовович та її дочки у відтінках прапора України, Канни, непомітно, підійшли до фіналу. Вже сьогодні ввечері стануть відомі переможці 75-го міжнародного кінофестивалю.
Вчора ввечері червона доріжка фестивалю була помітно нудною, порівняно з попередніми днями, якби не поява голлівудських зірок – Енді Макдауелл та Хелен Міррен. Схоже, акторки чудово провели час разом.
Зірки були одягнені в сукні та гостроносі чорні туфлі-човники — можливо, це два найкращі образи, які можна було побачити на фестивалі цього року.
64-річна Макдауелл для червоної доріжки вибрала біло-коричневу сукню в смужку Dior, без рукавів із V-подібним вирізом.
А 76-річна Міррен блищала, у прямому розумінні цього слова, у сукні з довгими рукавами, прикрашеній срібними паєтками та металізованою бахромою.
Але цього разу не вбрання знаменитостей затьмарили всіх, а те, як артистки позували фотографам. Макдауелл і Міррен пристрасно обійнялися, а також танцювали разом, кружляючи, перед прем'єрою фільму "Мати та син (Un Petit Frère)".
Захоплення публіки не було меж. Звичайно, ефекту неперевершеності образів актрис додало їх приголомшливе сиве волосся. Раніше Енді Макдауелл розповідала в інтерв'ю InStyle, що більше не фарбуватиме пасма і не приховуватиме сивину, тому що не хоче протистояти природним процесам.
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