76-річна Хелен Міррен та 64-річна Енді Макдавелл "запалили" у Каннах – фото

Голлівудські актриси показали, як потрібно проводити вечір п'ятниці

Поки ми насолоджувалися образами Міли Йовович та її дочки у відтінках прапора України, Канни, непомітно, підійшли до фіналу. Вже сьогодні ввечері стануть відомі переможці 75-го міжнародного кінофестивалю.

Вчора ввечері червона доріжка фестивалю була помітно нудною, порівняно з попередніми днями, якби не поява голлівудських зірок – Енді Макдауелл та Хелен Міррен. Схоже, акторки чудово провели час разом.

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Зірки були одягнені в сукні та гостроносі чорні туфлі-човники — можливо, це два найкращі образи, які можна було побачити на фестивалі цього року.

Енді Макдауелл і Хелен Міррен на червоній доріжці 75-го кінофестивалю Канна / Фото: Getty Images

64-річна Макдауелл для червоної доріжки вибрала біло-коричневу сукню в смужку Dior, без рукавів із V-подібним вирізом.

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Енді Макдауелл / Фото: Getty Images

А 76-річна Міррен блищала, у прямому розумінні цього слова, у сукні з довгими рукавами, прикрашеній срібними паєтками та металізованою бахромою.

Хелен Міррен / Фото: Getty Images

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Але цього разу не вбрання знаменитостей затьмарили всіх, а те, як артистки позували фотографам. Макдауелл і Міррен пристрасно обійнялися, а також танцювали разом, кружляючи, перед прем'єрою фільму "Мати та син (Un Petit Frère)".

Запальні танці актрис у Каннах / Фото: Getty Images

Захоплення публіки не було меж. Звичайно, ефекту неперевершеності образів актрис додало їх приголомшливе сиве волосся. Раніше Енді Макдауелл розповідала в інтерв'ю InStyle, що більше не фарбуватиме пасма і не приховуватиме сивину, тому що не хоче протистояти природним процесам.

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